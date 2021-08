Combats de gladiateurs, manœuvres de légionnaires, courses de chars : une plongée dans l'Antiquité en Provence avec le festival Arelate

Le 15e festival Arelate a commencé à Saint-Rémy-de-Provence cette année pour se poursuivre en Arles. L'occasion pour le visiteur de redécouvrir, jusqu'au 22 août, toute la période de l'Antiquité dans cette région jadis fréquentée par les Romains et les Grecs.

En formation, un bataillon de militaires grecs vêtus comme au temps d'Alexandre le Grand avance : le ton est donné, la plongée dans la période antique peut commencer. À travers des reconstitutions historiques, ludiques et pédagogiques,

voilà le spectacle proposé en Provence.

Rigueur historique et spectacle grand public

Ce 15e festival Arelate a débuté hors les murs, à Saint-Rémy de Provence sur le site archéologique de Glanum puis se poursuit en Arles jusqu'au 22 août.

Un rendez-vous estival mêlant rigueur historique, découverte et convivialité pour amateurs éclairés ou simples curieux. De nombreuses reconstitutions permettent de redonner vie au passé et, par là même, le comprendre un peu mieux.

Organisé par des passionnés depuis 2007, ce rendez-vous a pour objectif de mettre en lumière les traces laissées par la période antique en Provence. En effet, dans ce coin de France, l'héritage romain est encore très présent. Il explique à lui seul bien des curiosités de la ville d'Arles...

Une passion partagée avec le festival Péplum

"Arelate, les journées romaines d'Arles" sont donc l'occasion de réviser l'histoire de

France pour les plus grands et d'aiguiser la curiosité des plus jeunes. Ainsi,

combats de gladiateurs, manoeuvres de légionnaires, courses de chars, défilés en costumes sont au programme.

Un passé célébré dans toute la ville. Ainsi en écho à l'Arelate, le festival Peplum, décline la romanité provençale à travers le 7ème art. Unique festival consacré au genre péplum en France, la 34e édition est organisée, en plein air, dans le cadre majestueux du Théâtre Antique.

Cerise sur le gâteau d'anniversaire des 15 ans du festival Arelate, la ville fête le 40e anniversaire de son classement au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’architecture des monuments antiques d’Arles sera donc à l’honneur, pour le plaisir des festivaliers.