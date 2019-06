Woody Allen va tourner un film en Espagne avec Christoph Waltz, Gina Gershon et Louis Garrel

Le tournage devrait débuter le 10 juillet au Pays basque espagnol.

Côté casting, l'Autrichien Christoph Waltz (Inglorious Basters), l'Américaine Gina Gershon (Showgirls) et le Français Louis Garrel (Les Chansons d'amour ; Le Redoutable) dominent l'affiche internationale de la nouvelle comédie romantique du cinéaste de 83 ans, a annoncé mardi la société de production Mediapro.

"Le film relate l'histoire d'un couple américain se rendant au festival du film de San Sebastian. Le couple s'entiche du festival, ainsi que de la beauté et du charme de l'Espagne, tout comme de la fantaisie du monde du cinéma", explique Mediapro dans un communiqué, et ajoute : "Elle engage une liaison avec un brillant cinéaste français et il tombe amoureux d'une belle Espagnole habitant la ville."



Sergi Lopez également au casting

Le tournage, qui doit débuter le 10 juillet au Pays basque espagnol, est prévu jusqu'à fin août à San Sebastian, une cité balnéaire qui accueille chaque année un festival de cinéma espagnol. Les acteurs espagnols Elena Anaya (La piel que habito) et Sergi Lopez (Harry, un ami qui vous veut du bien ; Le Labyrinthe de Pan) complètent l'équipe des acteurs.

Avec ce nouveau film, Woody Allen poursuit son hymne cinématographique aux grandes villes européennes, illustré notamment par Vicky Cristina Barcelona (2008), Minuit à Paris (2011), sans compter ses films tournés à Rome (To Rome With Love, 2012) ou Londres (Match Point, 2005).