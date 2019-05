Will Smith est devenu le génie d'"Aladdin"... grâce à son fils

L'acteur américain s'est emparé du rôle sur les conseils de son fils Jaden Smith.

La star de Hollywood avait le choix entre plusieurs films et "avait beaucoup de difficultés" à se décider, a confié Will Smith lundi à des journalistes en Jordanie - où "Aladdin" a été filmé - à quelques semaines de la sortie du remake du classique de Disney.



Son fils de 20 ans, Jaden Smith, également acteur, l'a alors encouragé à lui "résumer les histoires" des scénarios. "La dernière, c'était celle du Génie", a expliqué Will Smith. "Il a pris les autres (scénarios) et les a jetés par terre et il a dit : Papa, le Génie... tu as la chance de jouer le Génie !"



"C'était la première personne dont j'ai vu l'enthousiasme à l'idée que je puisse jouer le Génie", a souligné Will Smith. "Donc c'est Jaden qui a pris la décision."

Vidéo : Disney FR

À la fois rappeur, acteur et personnalité médiatique, Will Smith a donc endossé le rôle du Génie, personnage phare du classique d'Aladdin, dessin-animé - inspiré d'un célèbre conte des Mille et une nuits - sorti en salles en 1992. L'ex-Prince de Bel-Air a le redoutable privilège de succéder à Robin Williams qui doublait alors le génie.



Dans un Orient où les perroquets parlent et les éléphants dansent, Aladdin, un vagabond aidé par un génie bleu désopilant, tente de conquérir le cœur de la princesse rebelle Jasmine.

Un film plein d'effets spéciaux, tourné sur un site réputé

Le classique revient sur les écrans français le 22 mai 2019, cette fois sous forme d'un film aux nombreux effets spéciaux et avec le réalisateur Guy Ritchie aux manettes. Aladdin sera joué par l'acteur canadien Mena Massoud, né en Egypte, et Jasmine par l'actrice anglaise Naomi Scott.



En 2017, la Jordanie a prêté ses paysages scéniques au décor d'Aladdin, avec notamment la vallée du désert de Wadi Rum, connue pour son sable ocre et située dans le sud du pays. Le film culte Lawrence d'Arabie de David Lean (1962) y a également été tourné.



Le site de Wadi Rum était un "choix naturel" pour le tournage d'Aladdin, a confié lundi Guy Ritchie. "Il existe une telle paix en plein milieu dans le désert", a renchéri Mena Massoud. "Il n'y a rien de semblable."