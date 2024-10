"When We Were Kings" : une version restaurée du documentaire en salles pour célébrer les cinquante ans du mythique combat entre Ali et Foreman en RDC

Il y a cinquante ans jour pour jour, le 30 octobre 1974, la République démocratique du Congo (RDC) alors Zaïre, accueillait deux géants américains de la boxe anglaise pour un combat mythique : Mohamed Ali vs George Foreman pour le titre de champion du monde. When We Were Kings (1996), le documentaire de Leon Gast qui revient sur ce duel légendaire, retrouve les salles françaises mercredi 30 octobre 2024 dans une version numérique restaurée.

Organisé par le promoteur de légende Don King, le combat "Rumble in the jungle" est associé à trois jours de concert avec des artistes africains et afro-américains. Parmi eux, la Sud-Africaine Miriam Makeba et les Américains B.B. King et James Brown. Le combat de boxe est prévu le 25 septembre, mais il sera reporté en octobre suite à une blessure à l'œil de Foreman. L'attente constitue la matière première de Leon Gast d'autant que Mohamed Ali est prolixe face aux journalistes. Son adversaire l'est beaucoup moins.

Dès les premières images, avec la voix de Mohamed Ali et une bande-son entraînante, c'est toute une époque qui se projette sur grand écran. Dans ce documentaire centré sur le boxeur américain, on retrouve la gouaille familière d'Ali qui ne cesse de rappeler combien il est "rapide", sa manière à lui de conjurer son inquiétude face à un redoutable adversaire.

When We Were Kings, ce sont aussi les images de la vie politique mouvementée du jeune Zaïre indépendant, celles de la condition des Noirs aux États-Unis où la ségrégation prospère, ou encore celles de la relation des Afro-Américains avec le continent de leurs racines. Ici, les retrouvailles se déroulent à Kinshasa, la capitale de la RDC, que l'on voit vivre sous la caméra de Gast. Le documentaire tire aussi sa singularité de la place accordée à la musique, vécue comme un lien entre l'Afrique et sa diaspora.

Kaléidoscopique d'une époque

Passé, présent et futur se mêlent dans ce documentaire auquel son auteur va consacrer deux décennies. En 1974, Leon Gast a enregistré plus de 150 heures de rushes. Sa rencontre avec le réalisateur et le producteur Taylor Hackford, qui est crédité comme co-réalisateur, va lui permettre une mise en perspective de l'événement grâce à de nouveaux témoignages, comme celui du cinéaste Spike Lee, et des archives. Le résultat final est touffu, vibrant et donne toute sa dimension à la figure héroïque de Mohamed Ali. When We Were Kings est présenté pour la première fois au festival de Sundance. Il fait mouche.

En 1996, quand le documentaire décroche l'Oscar, la boucle ouverte le 30 octobre 1974 semble se refermer. Leon Gast remercie alors tous ceux qui lui ont permis de faire le film, mais salue surtout "un grand homme", Mohamed Ali. La salle se lève et applaudit la légende vivante, désormais diminuée par la maladie. Sur la scène, c'est son adversaire d'antan, George Foreman qui le soutient.

Mohamed Ali s'est éteint dix ans après la consécration du documentaire aux Oscars et Leon Gast est mort en 2021 à l'âge de 84 ans. Avec When We Were Kings, ils ont laissé une trace indélébile sur la pellicule de nos vies.

Affiche du documentaire "When We Were Kings". (SPLENDOR FILMS)

La fiche

Genre : Documentaire

Réalisateur : Leon Gast

Distribution : Mohamed Ali, George Foreman, James Brown, B.B. King, Norman Mailer, George Plimpton, Spike Lee

Pays : États-Unis

Durée : 1h29

Sortie : 30 octobre 2024, version restaurée

Distributeur : Splendor Films

Synopsis : Kinshasa, 30 octobre 1974. Championnat du monde des poids lourds. Mohamed Ali, tenant du titre vieillissant, mais toujours flamboyant, figure emblématique du combat pour les droits civiques, est opposé à George Foreman, présenté comme l'avenir de la boxe. Ce combat de légende, organisé par le promoteur Don King, s'accompagne d'un concert réunissant une trentaine d'artistes africains et afro-américains.