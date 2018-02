VIDEO. "Un audimat pathétique" : Christian Clavier dézingue la cérémonie des César

Christian Clavier n'est pas fan de la cérémonie des César. Invité de l'émission "C à vous" sur France 5, mercredi 14 février, l'acteur, actuellement à l'affiche des Aventures de Spirou et Fantasio, était interrogé sur la place du cinéma populaire en France et notamment sur les récompenses qui lui sont décernées.

Pour sa 43e édition, le vendredi 2 mars, les organisateurs de la cérémonie ont innové en créant un nouveau prix, celui du public. Une initiative qui laisse Christian Clavier plus que dubitatif. "Quand on fait une fête pour le cinéma, on a intérêt à avoir vraiment toute la famille du cinéma, a-t-il estimé. Si c'était le cas, ce serait une émission avec un audimat extraordinaire comme les Oscars. Or, là, c'est un audimat pathétique."

On fait plus de 200 millions d'entrées au cinéma [chaque année]. Il n'y a aucune raison que [la cérémonie des César] ne fasse pas entre 6 et 7 millions d'audimat à la télévision. Vous faites 1,2 million et tout le monde dit que ça s'est bien passé. Christian Clavier France 5

Chritian Clavier en a conclu qu'il y a "quelque chose qui ne fonctionne pas" avec les César.