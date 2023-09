La comédienne, invité sur le plateau de France 2, a longuement décrit l'ostracisme dont elle s'estime victime dans le milieu du cinéma depuis son coming-out.

"Je suis la seule actrice au monde à dire son homosexualité, à l'avoir dit." Sur le plateau de l'émission "Quelle époque !" de France 2, samedi 16 septembre, Muriel Robin a livré un long témoignage dénonçant l'homophobie dans le milieu du cinéma. "Citez-moi au monde un acteur ou une actrice qui a fait une grande carrière quand il est homosexuel, il n'y en a pas !", a affirmé la comédienne, assurant connaître des "acteurs homos français qui se taisent, sinon on ne leur mettra plus jamais une femme dans les bras".

"Cela veut dire que quand on est homosexuel, on n'est pas désirable, on n'est pas pénétrable, a poursuivi l'humoriste. Et si on n'est pas pénétrable dans cette société et dans le cinéma, on ne vaut rien." Muriel Robin a raconté sa propre expérience, expliquant avoir "pleuré tous les jours toutes les larmes de [son] corps" et avoir en "trente ans" joué dans seulement deux comédies. "Il faut que les producteurs, les réalisateurs disent aux jeunes comédiens et comédiennes [homosexuels] que ce n'est pas la peine qu'ils fassent ce métier, ils ne feront pas de cinéma", a-t-elle ajouté, concluant : "Qu'on leur dise qu'ils n'y laissent pas trente ans."