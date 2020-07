VIDEO. On vous raconte l\'histoire de Charlize Theron

Charlize Theron naît en 1975 en Afrique du Sud et grandit dans une ferme de la région de Johannesburg. En 1991, alors qu'elle n'a que 15 ans, son père rentre ivre et menace d'une arme sa mère et elle. Sa mère réussit finalement à retourner l'arme contre son père et le tue. La légitime défense sera retenue et elle ne sera pas inculpée pour meurtre.

Un début de carrière inattendu

En 1994, elle est remarquée par un agent d'acteurs à Los Angeles alors qu'elle fait une scène à un banquier qui refuse d'encaisser un chèque envoyé par sa mère. L'année suivante, elle décroche finalement une apparition de trois secondes dans "Les démons du maïs 3". C'est alors à 22 ans qu'elle rencontre son premier succès avec "L'Associé du diable". Six années plus tard, elle remporte l'Oscar de la Meilleure Actrice pour son rôle dans "Monster". Dans les années 2010, elle enchaîne les succès dans des blockbusters comme "Blanche-Neige et le Chasseur".

Une femme engagée

À 32 ans, elle crée le Charlize Theron Africa Outreach Project dont le but est d'endiguer la progression de l'épidémie de sida qui ravage l'Afrique du Sud. En 2008, elle est nommée Messagère de la paix de l'ONU pour son action envers les enfants pauvres d'Afrique du Sud. À 34 ans, elle affirme qu'elle ne se mariera pas tant que le mariage pour tous ne sera pas autorisé au niveau fédéral aux États-Unis.

À 37 ans, elle adopte un enfant en Afrique du Sud et trois ans plus tard, elle adoptera une petite fille noire née aux États-Unis. En 2017, quelques jours après la manifestation de Charlottesville, elle s'en prend au racisme qui sévit aux États-Unis. En avril 2020, Charlize Theron fait don d'un million de dollars à un fonds d'aide aux victimes du Covid-19, dont la moitié est réservée aux victimes de violences conjugales.