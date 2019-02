VIDEO. Disney dévoile la bande-annonce de "La Reine des neiges 2"

"Libérééééééééeeeee, délivréééééééée !" Le refrain est resté dans les mémoires de tous les enfants (et dans certains cauchemars de parents) qui ont vu et revu La Reine des neiges, le film d'animation sorti en 2013. Six ans plus tard, Disney a dévoilé, mercredi 13 février, la bande-annonce de la suite des aventures d'Elsa, Anna, Kristoff, Olaf et Sven, qui sortira le 20 novembre prochain en France, et le 22 novembre aux Etats-Unis, avant le reste du monde. Et cette fois, pas de trace de la fameuse chanson entêtante. Ou du moins pas encore.

Après l'hiver, vient l'automne

Ces quelques extraits, dans lesquels on n'entend aucun dialogue, ne donnent pas beaucoup d'indices sur le futur scénario de cette suite. Les cinq héros sont tous là, mais il semble que l'action se situe en dehors d'Arandel, le royaume enneigé dont Elsa est la reine. Ils évoluent cette fois dans un paysage plutôt automnal, où rôde un mystérieux danger.

A quelques semaines de Noël, cette suite est annoncée comme un incontournable succès. Reste à savoir si le film atteindra les sommets du premier opus, qui avait attiré plus de 4,8 millions de spectateurs lors de sa sortie en France selon Allociné, et qui reste pour l'heure le film d'animation le plus rentable de la galaxie Disney.