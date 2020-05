VIDEO. Découvrez les premières images du prochain film de Spike Lee, "Da 5 Bloods, Frères de sang"

Attendu le 12 juin sur Netflix, le prochain film du réalisateur américain Spike Lee revient sur la guerre du Vietnam.

Le réalisateur américain Spike Lee, qui devait être le président du jury au festival de Cannes cette année et pourrait le rester en 2021, revient dans son prochain film sur la guerre du Vietnam.

Da 5 Bloods, Frères de sang, dont la première bande annonce vient d'être dévoilée, raconte l'histoire de quatre vétérans du Vietnam qui retournent sur place pour retrouver la dépouille de leur leader ainsi qu'un trésor qu'il les a aidés à enfouir.



Annoncé sur Netflix le 12 juin (sortie mondiale), ce nouveau film de Spike Lee fait suite au multi-récompensé BlacKkKlangsman : j'ai infiltré le Ku Klux Klan, lauréat notamment du Grand Prix du festival de Cannes 2018.







Au casting de Da 5 Bloods, Frères de sang, on trouve notamment les Français Jean Reno et Mélanie Thierry. Mais l'acteur le plus attendu est Chadwick Boseman, qui incarne le chef des vétérans disparu. Nouvelle coqueluche américaine, cet acteur a été révélé dans le film multi-oscarisé et carton au Box Office Black Panther en 2018, mais aussi dans Get On Up (2014), où il était bluffant en James Brown.



La chanson titre du film s'intitule Time Has Come Today (à l'écoute ci-dessous) et elle est signée de The Chambers Brothers, un groupe de soul-rock psychédélique américain des années soixante. Spike Lee semble être un grand fan puisqu'il précise avoir déjà utilisé cette chanson dans son film Crooklyn (1994).