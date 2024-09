Brut a échangé avec le réalisateur Francis Ford Coppola et a notamment parlé de téléphone portable, Grèce antique et streaming.

Francis Ford Coppola, le légendaire réalisateur d'Apocalypse Now et Le Parrain, explique : "Vous savez, dans notre vie, on est d'abord jeune, puis vieux, mais ce n'est qu'une fois qu’on est vieux que l'on comprend ce qu'on a vécu lorsqu'on était jeune." Avec l'âge et l'expérience, Francis Ford Coppola a commencé à s'interroger sur "la nature de l'existence", comme il le mentionne, car "notre cerveau interprète tout sans cesse, mais ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité."

Son dernier film Megalopolis l'a aidé à mieux comprendre "que l'existence même telle que nous l'imaginons" n'est pas toujours conforme à la réalité. À 85 ans, avec une carrière couronnée de succès, Francis Ford Coppola continue d'apprendre et de remettre en question ses perceptions.

Prendre des risques est essentiel à l'art selon Francis Ford Coppola

Pour Francis Ford Coppola, prendre des risques est inhérent à la création artistique. "On ne peut pas faire de l'art sans risque. Le risque, c'est la partie de l'art" affirme-t-il. Il donne l'exemple de chefs-d'œuvre comme Carmen de Bizet et Playtime de Jacques Tati, initialement décriés mais qui ont survécu à l'épreuve du temps.

Francis Ford Coppola dénonce l'industrie cinématographique qui cherche à reproduire des formules éprouvées sans prise de risque, "comme s'il s'agissait de Coca-Cola". Selon lui, "il n'y a qu'un seul facteur qui dise la vérité et c'est le temps. Si votre film survit pendant 50 ans et que les gens vont le voir, c'est qu'il a atteint un certain niveau de succès."

L'expérience collective du cinéma en salle

Bien que le streaming et le visionnage sur petit écran soient possibles, Francis Ford Coppola insiste sur l'importance de l'expérience collective du cinéma en salle. "La beauté de l'art, c'est de partager une expérience entre êtres humains", explique-t-il. "Vous pouvez le voir sur un téléphone, à la maison, sur votre télévision avec votre femme, mais ce n'est pas la même chose."

Il fait l'éloge des Français, "les meilleurs spectateurs de films au monde" selon lui, qui "adorent aller au cinéma". Coppola se souvient d'avoir vu Lawrence d'Arabie "dans une grande salle de cinéma" et affirme : "Il n'y a rien qui puisse être comparé à ça."

En fin de compte, pour Francis Ford Coppola, le cinéma est un art collectif nécessitant la collaboration d'une équipe, à l'image du théâtre dont il est issu. Son conseil aux jeunes aspirants cinéastes ? "Faites des pièces d'un acte avec des gens qui veulent aussi faire du théâtre et apprenez. La chose la plus importante au cinéma, c'est le jeu des acteurs et l'écriture du scénario."