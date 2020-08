Une suite de "Dirty Dancing" en préparation avec Jennifer Grey, alias "Bébé"

La société Lionsgate a confirmé la réalisation d'un nouveau "Dirty Dancing". L'actrice Jennifer Grey sera à l'affiche et également à la production.

C'est "l’un des secrets les moins bien gardés d’Hollywood", plaisante Jon Feltheimer, le PDG de la société de production Lionsgate. Ce dernier l'a annoncé à Deadline (lien en anglais), confirmant des rumeurs : le film culte Dirty Dancing aura droit à une suite. "Ce sera exactement le genre de film romantique et nostalgique que les fans de la franchise attendent", annonce-t-il.

A l'affiche, on retrouvera Jennifer Grey, l'interprète de Frances "Baby" Houseman, plus connue sous le nom de "Bébé" dans la version française. L'actrice aura aussi la casquette de productrice. Selon les informations de Deadline, c'est Jonathan Levine (Wackness, 50/50) qui sera à la réalisation, accompagné de Gillian Bohrer.

Culte depuis 1987

Ce film musical raconte la romance, dans les années 1960, entre "Bébé", 17 ans, et le professeur de danse Johnny Castle (Patrick Swayze, décédé en 2009). Dirty Dancing a rencontré un grand succès depuis sa sortie en 1987 (plus de 200 millions de dollars au box-office mondial et un Oscar de la meilleure chanson) et a traversé les générations. Un remake, Dirty Dancing : Havana Nights, a déjà été réalisé en 2004, reprenant les grandes lignes du scénario original mais avec de nouveaux acteurs (Diego Luna et Romola Garai).