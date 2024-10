"Un parfait inconnu" : découvrez la nouvelle bande-annonce du biopic sur Bob Dylan avec Timothée Chalamet

Le film signé par James Mangold revient sur les débuts de l'artiste américain dans le New York des années 1960 et les choix radicaux qu'il fera, marquant à jamais l'industrie musicale américaine.

La nouvelle bande-annonce d'Un parfait inconnu (A Complete Unknow), le biopic sur Bob Dylan signé James Mangold (Walk The Line), a été dévoilée mardi 8 octobre 2024. Timothée Chalamet incarne l'iconique chanteur-compositeur américain.

Le film revient sur l'ascension musicale du prix Nobel de littérature 2016 qui refuse, dès ses débuts, d'être enfermé dans le mouvement folk. Sa sortie est prévue le 29 janvier 2025 en France. Les États-Unis, eux, l'auront en cadeau de Noël le 25 décembre 2024.

Un parfait inconnu démarre à New York au début des années 1960. Le jeune Dylan,19 ans, arrive alors dans le West Village depuis son Minnesota natal. L'auteur de Blowin' in the Wind, Like a Rolling Stone ou encore Knockin' On Heaven's Door impressionne avec sa guitare. Notamment le musicien Pete Seeger, l'un des pionniers de la musique folk incarné par Edward Norton (American History X).



Bob Dylan fait aussi la rencontre en 1961 de Joan Baez interprétée par Monica Barbaro (Top Gun: Maverick). L'autrice-compositrice-interprète, avec laquelle il entretiendra une relation amoureuse, a joué un rôle décisif dans sa carrière. La comédienne Elle Fanning incarne, elle, Sylvie Russo, la compagne de Bob Dylan au début des années 1960.