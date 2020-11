Un film sur un survivant de l'attaque terroriste au Bataclan en préparation avec l'acteur Nahuel Perez Biscayart

Un film relatant l'histoire d'un survivant de l'attaque terroriste au Bataclan, il y a cinq ans, va être tourné début 2021, avec l'acteur argentin Nahuel Perez Biscayart, César du meilleur espoir masculin en 2018, a indiqué la production, confirmant une information du magazine spécialisé Variety.



Le film, baptisé pour le moment Un año, una noche (Un an, une nuit), est une co-production franco-espagnole. Il est réalisé par le cinéaste espagnol Isaki Lacuesta, un Catalan qui a remporté le Coquillage d'Or en 2011 à San Sebastian pour un précédent film, Los Pasos Dobles, a précisé l'un des producteurs français, Jérôme Vidal.



Le scénario est adapté du témoignage d'un survivant espagnol de l'attaque terroriste, et le film sera interprété par Nahuel Perez Biscayart, 34 ans, remarqué dans le film 120 battements par minute sur les années sida.

"Il ne s'agit pas du tout d'un film sur l'attentat en lui-même, ou sur les terroristes, mais sur l'après de gens qui y étaient", a précisé M. Vidal. Il n'y a d'ailleurs pas de tournage prévu dans la salle de spectacle meurtrie par l'attaque, selon lui. Il s'agira d'avantage de la façon dont ce survivant et sa compagne tentent de surmonter le traumatisme psychologique.

L'attaque du Bataclan, le 13 novembre 2015 au soir, a fait 90 morts, pendant un concert du groupe de rock californien Eagles of Death Metal. Au total ce soir-là, des commandos jihadistes ont fait 130 morts et 350 blessés en région parisienne, à l'extérieur du Stade de France près de Paris, sur des terrasses de la capitale et au Bataclan.