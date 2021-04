"Top Gun: Maverick" et "Mission: Impossible 7" encore reportés de plusieurs mois

Les fans de Tom Cruise devront encore attendre : la sortie des deux blockbusters portés par la star a été repoussée, à novembre 2021 pour la suite de "Top Gun" et à mai 2022 pour le 7e épisode de la saga Ethan Hunt.

18 juillet 2019, Tom Cruise s'adressait au public du Comic-Con de San Diego, un festival mettant à l'honneur la culture pop : "Vous avez tous posé la question pendant de longues années... Pourquoi vous n'en faites pas un autre, quand allez-vous faire un autre Top Gun ? Vous avez été très patients avec moi et j'ai senti que c'était ma responsabilité de le faire enfin pour vous", a ajouté Tom Cruise. La promesse semblait alors pouvoir se transformer rapidement. Mais c'était avant la pandémie. Une éternité, donc. Paramount Pictures a décidé de jouer la prudence et de repousser plusieurs blockbusters.

Effet de domino

Premier dans la liste, Top Gun: Maverick. Le premier Top Gun, sorti en 1986, n'avait pas fait l'objet de critiques dithyrambiques mais avait été un énorme succès populaire, faisant de Tom Cruise une star. Il y jouait le rôle de Pete Michell, dit "Maverick", un jeune as du pilotage et tête brûlée, étudiant de l'école réservée à l'élite de l'aéronavale US, baptisée Top Gun.

Programmé pour juillet prochain (le 14 juillet en France) après avoir été repoussé à plusieurs reprises depuis 2019, Top Gun: Maverick est annoncé finalement à la date qui était à l'origine prévue pour Mission Imposible 7, c'est-à-dire en novembre 2021.

Et Mission Impossible 7 est repoussé à mai 2022. Par effet de domino, le 8e volet de la saga Ethan Hunt passe de novembre 2022 à juillet 2023. D'après le site d'informations américain Deadline, Paramount décale aussi son Dungeons & Dragons au 3 mars 2023.