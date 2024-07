Robert Towne, le scénariste de "Chinatown" et de "Mission Impossible", est mort à 89 ans

Le scénariste a travaillé sur plusieurs classiques du cinéma, bien que son nom ne figure pas au générique. Entre autres, "Bonnie and Clyde" et "Le Parrain".

Le scénariste hollywoodien, Robert Towne, derrière le chef-d'œuvre Chinatown de Roman Polanski, souvent décrit comme le meilleur scénario de cinéma jamais écrit, est décédé à l'âge de 89 ans, a annoncé ce mardi 2 juillet son agente Carri McClure, dans un communiqué à l'AFP appris.

Récompensé par un Oscar pour ce scénario, Robert Towne est mort lundi, "paisiblement chez lui, entouré de sa famille aimante", a confirmé son agente. Il s'était imposé comme une figure du Nouvel Hollywood des années 1970, et était aussi connu pour avoir écrit les deux premiers volets de la saga Mission Impossible. Il a œuvré sur le premier, signé Brian De Palma, en tant que "consultant créatif", au début de sa carrière dans les années 1960. Plusieurs classiques du cinéma ont bénéficié de son apport, bien que son nom ne figure pas au générique. Entre autres, Bonnie and Clyde et Le Parrain.

Multiprimé aux Oscars

Pour Le Parrain, Robert Towne avait été salué sur la scène des Oscars par Francis Ford Coppola qui s'était vu décerner la statuette du meilleur scénario. Le réalisateur lui avait rendu hommage pour "la très belle scène entre Marlon [Brando] et Al Pacino dans le jardin".

Cette mention avait propulsé Robert Towne au firmament du Nouvel Hollywood. À son apogée, il a été nommé trois années de suite pour l'Oscar du meilleur scénario au milieu des années 1970, et a remporté le prix pour Chinatown. Le film met en scène Jack Nicholson dans le rôle d'un détective privé des années 1930, dont l'enquête sur un mari infidèle met à jour un monde de corruption à Los Angeles.

Son intrigue complexe, ses dialogues à la fois sages et sombres et ses thèmes audacieux font de Chinatown un scénario révéré dans les écoles de cinéma, même si son réalisateur Roman Polanski a opté pour une fin bien plus terrifiante que celle initialement envisagée par Robert Towne. Ce dernier a également réalisé quelques films au cours de sa carrière.

En tant que scénariste, il s'était associé avec Tom Cruise sur Jours de Tonnerre, sorti en 1990. Une collaboration que le duo avait renouvelée sur les deux premiers Mission Impossible. Robert Towne a par ailleurs fait office de producteur consultant sur la célèbre série télévisée Mad Men.