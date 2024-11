Todd Haynes est le prochain président du jury de la Berlinale 2025

Todd Haynes, reconnu pour ses portraits poignants de femmes et ses films sur les amours homosexuelles, présidera le jury de la 75e édition de la Berlinale (13-23 février 2025), ont annoncé jeudi 14 novembre 2024 les organisateurs du festival.

Pour cet anniversaire, le Festival du film de Berlin a choisi une figure majeure du cinéma d'auteur, saluée pour sa sensibilité unique dans l'exploration des univers intérieurs des marginaux et des femmes, ainsi que pour ses recherches fascinantes sur le genre et l'identité."Todd Haynes est un scénariste et réalisateur d'exception, dont l'œuvre est à la fois stylistiquement variée et immédiatement reconnaissable", a déclaré Tricia Tuttle, directrice de la Berlinale, qui a pris cette année la relève du duo Mariette Rissenbeek et Carlo Chatrian.

Histoires d'amour transgressives

Son dernier film, May December, réunissait Julianne Moore, sa muse, et Natalie Portman, et s'inspirait d'une histoire vraie pour retracer la relation interdite entre un mineur et une adulte, un scandale qui avait secoué l'opinion publique à l'époque.

Tout au long de sa carrière, Todd Haynes a exploré des histoires d'amour transgressives, comme dans Carol, une passion entre deux femmes dans l'Amérique puritaine, tout en s'attaquant aussi à des projets plus expérimentaux, à l'instar de I'm Not There, un biopic sur Bob Dylan, interprété par plusieurs acteurs à différentes étapes de sa vie. Ce dernier film avait remporté le Grand Prix du jury à Venise.

24 février 2024 : la réalisatrice Mati Diop (3e en partant de la gauche) aux côtés d'autres lauréats et membres du jury lors de la cérémonie de remise des prix, au Berlinale Palast (Berlin), après avoir reçu un Ours d'or pour "Dahomey". (DPA / PICTURE ALLIANCE / GETTY)

En 2019, il s'était également aventuré dans un registre plus éloigné de ses thèmes habituels avec Dark Waters, où Mark Ruffalo incarnait un avocat luttant contre un scandale de pollution, inspiré d'une histoire vraie. À 63 ans, Todd Haynes succède à Lupita Nyong'o, l'actrice mexicano-kenyane qui avait été la première personne noire à présider le jury de la Berlinale lors de sa 74e édition.

La Berlinale reste l'un des trois grands festivals de cinéma européens, aux côtés de Cannes et Venise. En 2024, le documentaire Dahomey de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, abordant les restitutions postcoloniales par la France au Bénin, avait remporté l'Ours d'or.