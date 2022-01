"Tick, tick... Boom !" de Lin-Manuel Miranda : la nouvelle comédie musicale de Netflix qui explose sur les réseaux sociaux

Si nous courons tous après le temps, l'auteur-compositeur américain Jonathan Larson a fait de cette course le cœur de son oeuvre. Du temps, il en a eu peu, victime d’un anévrisme aortique à seulement 35 ans (qui lui a causé la mort), la veille de la première représentation de sa comédie musicale Rent. Devenu une véritable institution à Broadway, le spectacle continuera de vivre sans son auteur plus de douze ans au Nederlander Theatre. C’est pour faire connaître cet artiste que Lin-Manuel Miranda, jeune prodige qui a signé la comédie musicale Hamilton et plusieurs chansons pour Disney (notamment celles du film Vaiana), s’est saisi de cette histoire pour son premier film. En tête d’affiche : Andrew Garfield, mais aussi Vanessa Hudgens. De quoi réveiller les internautes, séduits par cette adaptation.

Un biopic musical

Tick,Tick…Boom ! est un biopic, adapté de la comédie musicale du même titre, écrite par Jonathan Larson. Pour les deux oeuvres, le sujet est le même : elles racontent l’histoire d’un jeune compositeur, sans un sou en poche, qui bataille pour que son spectacle, Superbia, qu’il écrit depuis sept ans, soit adapté à Broadway. Mais la gloire tarde à arriver et il est contraint de mener une vie de misère, dans un appartement insalubre, employé dans un petit restaurant pour payer (difficilement) son loyer et ses factures.

Andrew Garfield dans "Tick, tick...Boom !" (NETFLIX)

Le nom de Jonathan Larson ne vous dit probablement rien. Pourtant, il a été récompensé de trois Tony Awards et d’un prix Pulitzer de l’oeuvre théâtrale pour sa comédie musicale Rent, en 1996. Mais son destin tragique ne lui a offert qu’une reconnaissance posthume qui n’a pas réussi à traverser l’Atlantique.

Peut-être Lin-Manuel Miranda se retrouve-t-il dans ce personnage qui a marqué l’histoire de Broadway. Tout comme lui, il a modernisé les scènes new-yorkaises, en y introduisant la culture rap. Ce surdoué a écrit sa première comédie musicale alors qu’il était à l’université : In the Heights. Il lui faudra moins d’une dizaine d’années pour remporter quatre Tony Awards et le Grammy Awards du meilleur album de comédie musicale. En 2015, nouvel éclat : il écrit Hamilton et décroche le prix Pulitzer.

Pétillant et entraînant

"Je suis auteur de comédie musicale. L’un des derniers de mon espèce", lance Jon Larson au public en souriant. Une image grésillante, prise par un vieux caméscope, montre l'artiste qui entre sur scène sous un tonnerre d'applaudissement. Dès les premières minutes du film, beaucoup d’informations s’enchaînent. Sur le modèle d'un stand-up, le héros conte sa vie dans les grandes lignes. Les ellipses se multiplient, les plans sont courts et rapides… De quoi nous perdre un peu.

Mais la féerie opère pourtant grâce au jeu pétillant et énergique d’Andrew Garfield. Si on a pu le voir sauter d’immeubles en immeubles et tisser des toiles dans Spiderman, on découvre que l’acteur sait aussi merveilleusement bien chanter et danser. Sa performance est soutenue par d’autres comédiens qui ont déjà fait leur preuve dans la musique, comme Robin de Jesùs (The boys in the band) et Vanessa Hudgens. Cette dernière, assez discrète depuis son succès dans la série de films pour adolescents High School Musical, fait son grand retour et n’a rien perdu de son talent de chanteuse.

Vanessa Hudgens dans "Tick, tick... Boom !". (NETFLIX)

Si l'intrigue se déroule il y a plus de trente ans, elle libère toutefois des messages intemporels comme celui d'accepter l’échec et de ne jamais perdre de vue son objectif. Le film nous propose aussi un plongeon dans le New York des années 90 et toutes ses facettes, des plus légères, comme le traditionnel brunch du dimanche matin, aux plus graves, comme les ravages du Sida. Toute occasion est bonne pour pousser la chansonnette même si la réalité est rude.

Succès sur Internet

Nous avons un seul regret : que cette comédie musicale ne soit pas sortie en salle pour pouvoir en profiter sur grand écran. Revers de la médaille, elle a su se faire remarquer par un public qui a vanté ses mérites sur les réseaux sociaux. Certains l'ont même ajouté à leur classement des meilleurs films de l'année 2021.

Andrew Garfield est absolument fantastique dans tous les aspects de son rôle. Le film est parfaitement bien rythmé et les chansons sont toujours bien amenées sans en faire de trop. L’amour de Lin-Manuel Miranda pour la musique est sans fin. L’affiche résume tout. #TickTickBoom pic.twitter.com/vajpN9PFsE — Arknar (@vincentaaaxel) December 23, 2021

Ça donne envie de chanter, de danser, d'aimer, de rire, de pleurer, de partager, de vivre...#TickTickBoom est inspirant et inspiré, passionnant et passionné. C'est un des grands films de cette année 2021 et Andrew Garfield y est en état de grâce !



Immanquable sur Netflix ! pic.twitter.com/v1la6NwBsw — Alexandre Janowiak (@A_Janowiak) November 19, 2021

Déjà récompensé par plusieurs prix américains, comme celui de l’American Film Institute, Tick, tick... Boom ! se joindra-t-il à la course aux Oscars ? Ce ne serait pas une première pour Netflix qui avait déjà réussi à décrocher 7 prix lors de la 93e cérémonie en 2021.

Affiche de "Tick, tick... Boom !" de Lin-Manuel Miranda (NETFLIX)

La fiche

Genre : Musical, Biopic

Réalisateur : Lin Manuel Miranda

Acteurs : Andrew Garfield, Vanessa Hudgens, Bradley Whitford

Pays : Etats-unis

Durée : 2h



Synopsis : À l'approche de ses 30 ans, un jeune compositeur prometteur jongle entre l'amour, l'amitié et l'envie de réussir quelque chose de grandiose avant qu'il ne soit trop tard.