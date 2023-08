Sur l'île de Groix, le festival international du film insulaire met à l'honneur les îles écossaises

Jusqu'à dimanche 27 août, se tient la 22e édition du festival du film insulaire à Groix. Chaque année, cet événement donne la parole aux insulaires du monde entier en proposant une sélection de films.

Depuis 2001, le festival international du film insulaire de Groix a pour objectif de mettre en avant les cultures insulaires du monde entier afin que celles-ci puissent s'exprimer à travers différents arts. Pour cette 22e édition, les îles écossaises sont à l'honneur, il en existe 790 au total, mais seules 83 sont aujourd'hui habitées.

France 3 Bretagne : Y. Etienne / N. Corbard / J. Dadone Durand

Avec leurs paysages sauvages et humides, les îles écossaises ont inspiré de nombreux réalisateurs. Le premier film projeté est celui de Gérard Alle, L’Or des Mac Crimmon. Il raconte l'histoire vraie de Patrick Molard, héritier d'une dynastie de sonneurs de cornemuse, les Mac Crimmon de l'île de Skye.

"Les Mac Crimmon, ce sont les sonneurs de cornemuse qui seraient à l'origine de toute cette musique, qui n'existe que dans l'île de Skye, qui est la plus grosse des îles Hébrides. Il faut savoir que dans les autres îles, cette musique n'existait pas. Avant les Mac Crimmon, il n'y avait rien et cette musique est née, on ne sait pas comment, ça reste un mystère", raconte Patrick Molard.

Le mouvement de réappropriation des terres en Écosse

Le focus sur les îles écossaises permet de découvrir l'histoire du mouvement pour la réappropriation des terres. En effet, dans les années 1990, les habitants de plusieurs îles d'Écosse se sont engagées dans une lutte acharnée face aux grands propriétaires qui détenaient encore la plupart des terres.

En 1997, les habitants de l'île d'Eigg finissent par racheter leur île. Depuis, ils ont crée un modèle d'autogestion citoyenne, comme l'explique Camille Dressle, directrice de la fondation The Isle of Eigg Heritage Trust : "Nous n'avons pas ce système de mairie que vous avez dans les îles bretonnes, où le maire avec son équipe peut décider du développement de l'île. Nous dans notre île, nous avons la possibilité de gérer toute la terre."

Le festival qui se déroule fin août invite les touristes un peu curieux, à faire un tour. L'occasion de profiter de projections-débats autour des thématiques liées à l'insularité, d'expositions ou encore de concerts.

Pour Audrey Pesché, directrice artistique du festival, ce dernier "est d'abord un festival de films, mais pas uniquement. On aime bien aller chercher les différentes formes d'art. On a un large panorama dans ce domaine avec les livres, les expos, etc."

22e édition du festival international du film insulaire de Groix. Jusqu'au dimanche 27 août 2023. Plus d'informations sur le site de l'évènement.