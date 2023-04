"Super Mario Bros" au cinéma : 16 anecdotes sur le plombier le plus aimé des gamers

Son histoire commence dans les années 1980, à la préhistoire du jeu vidéo ! Depuis, il est devenu la série de jeux la plus vendue au monde. Alors qu’il tente sa chance sur grand écran pour la seconde fois en ce mois d’avril 2023, voici 16 anecdotes que vous ne connaissez peut-être pas sur le célèbre Mario.

Si je vous dis une grosse moustache, une salopette bleue et une casquette rouge et que j'ajoute qu'il sautille, vous le reconnaissez ? Oui, il s'agit bien de la mascotte de Nintendo, Mario, le plus célèbre des personnages de jeux vidéo. Retour sur quelque quarante ans d'histoire.

Mario est quadragénaire

Mario a exactement 42 ans. Il a fait une première apparition en 1981, dans le jeu d'arcade Donkey Kong. Le tout premier jeu Super Mario Bros est sorti le 13 septembre 1985 au Japon sur la console de jeu de Nintendo Famicom.

À l'époque, les sorties n'avaient pas lieu simultanément sur tous les continents. Les Européens ont dû attendre plus d'un an et demi avant de voir débarquer Mario sur leur NES (Nintendo Entertainment System), le 15 mai 1987.

Mario devait ne pas avoir de moustache

La fameuse moustache et la casquette rouge ne sont dues qu’à des contraintes techniques : "J’avais un espace de 16 pixels sur 16 pixels, expliquera son créateur, le Japonais Shigeru Miyamoto. Je n’avais pas la place pour faire une bouche, donc j’ai fait un gros nez et j’ai ajouté une moustache. Pareil pour les cheveux, on ne pouvait pas bien les voir donc je lui ai mis une casquette".

Mario devait être Popeye

Le premier jeu Mario, sur bornes d'arcade, devait au départ être une adaptation de Popeye. Pour des questions de droits, Nintendo a finalement décidé de modifier tous les personnages du jeu en développement.

Mario, héros ou méchant de l'histoire ?

Dans le jeu de 1982, Donkey Kong Jr, Mario était présenté comme le méchant. Le joueur devait en effet aider Donkey Kong Jr à libérer son père, capturé par Mario.

Ce n'est qu'avec Super Mario Bros que le personnage devient sympathique. Quoique… Des voix bruissent contre lui sur la toile, le qualifient de tueur sanguinaire de Goombas, d’adultère (il a trompé Pauline avec Peach) et donnent leur préférence à Bowser, l'un des autres personnages de la saga.

Mario a changé de nom

Dans sa toute première apparition dans Donkey Kong en 1981, Mario était appelé Jumpman (l'homme qui saute), caractéristique de son unique pouvoir, sauter évidemment. C'est en 1982, dans Donkey Kong Jr., qu'il prend le nom de Mario. Les employés de Nintendo of America lui avaient trouvé une étrange ressemblance avec le propriétaire de leurs locaux, Mario Segale.

Mario n'a pas toujours été plombier

Shigeru Miyamoto, son créateur, a, dès le début, pensé qu’un métier manuel rendrait son personnage plus attachant. Son premier métier "officiel", dans Donkey Kong, est charpentier. Ce n’est que dans Mario Bros, en 1983, qu’il sera présenté comme un plombier. Mais il a incarné aussi un soldat, un démolisseur, un arbitre ou encore un médecin, un sportif, un pingouin, un raton-laveur.... Beaucoup pensent qu’il est en fait… jardinier en raison de la version Super Mario Bros sortie sur NES en 1987.

Mario a une voix officielle

Depuis 1990, un acteur pas tout à fait américain est la voix officielle de Mario, il s'agit de Charles Martinet. Pour être transparent, il est aussi Luigi, Wario, Waluigi, Bébé Mario, Bébé Luigi et Papy Champi. Comme son nom l'indique, Charles Martinet est d’origine française. Cocorico ! It’s him, Mario !

Mario vend un jeu toutes les trois secondes

C’est la série de jeux vidéo la plus vendue de tous les temps. Plus de 373 millions exemplaires vendus aux quatre coins du monde depuis sa sortie en 1985, ce qui fait un jeu vendu toutes les trois secondes. Du jeu de plateforme, au kart en passant par le baseball Mario est apparu dans près 200 jeux vidéo de la marque Nintendo.

Mario joue souvent les incrustes

Il s'est infiltré dans plusieurs autres franchises, comme Metal Gear Solid : The Twin Snakes où tirer sur Mario provoquera le son d’un 1UP de la saga, le champignon qui donne une vie supplémentaire. De plus, Mario s’avère être une très bonne source d’énergie à cet endroit du jeu, mais chut ! On le voit également chez son grand rival Zelda, dans Sim City ou encore en 1989, dans Tetris.

Il est également devenu un personnage récurrent des Simpsons. Il est notamment apparu dans les épisodes Le Frère de Bart ou Marge et son petit voleur.

Mario est le premier personnage virtuel à avoir eu une rue à son nom

L’avenue Super Mario Bros se situe dans la banlieue de Saragosse, dans le nord-est de l’Espagne. Elle y croise les avenues Space Invaders et Tetris.

Mario a été célébré dans le "Tonight Show" de Jimmy Fallon

Le célèbre présentateur américain Jimmy Fallon a réuni le casting du film Super Mario dans le Tonight Show pour chanter a capella le thème du jeu.

Mario a son propre parc d’attraction

Le Super Nintendo World a ouvert au printemps 2021 dans une zone spécifique de l’Universal Studios Japan, à Osaka (ouest du Japon) et a coûté 484,5 millions d'euros. S’en est suivi l’ouverture d’un second parc à Los Angeles cet hiver. Nintendo prévoit d’en ouvrir un troisième à Orlando en Floride.

Sa présentation en 2020 par le créateur de Mario himself, Shigeru Miyamoto :

Mario est adapté une première fois au ciné en 1993

La première tentative d'adaptation cinématographique du jeu, Super Mario Bros, remonte à 1993 et est largement restée dans les annales comme un nanar absolu mais émouvant pour les fans. On note tout de même au casting Bob Hoskins qui joue Mario, John Leguizamo (Luigi) ou encore Dennis Hopper (Bowser) et un chef décorateur, David L. Snyder, oscarisé pour son travail sur Blade Runner.

Mario a fait du X

Mario a été parodié dans deux films pornos Super Mario : Super Hornio Brothers et Super Hornio Brothers II, sortis en 1993. Scandalisé, Nintendo en a racheté les droits exclusifs pour empêcher la diffusion. Les deux films sont depuis retombés dans l'oubli qu'ils méritaient sans doute.

Mario provoque un scandale en 2023

Lorsque les fans ont découvert les premières images de Super Mario Bros 2023, ils ont été choqué ! Le physique de Super Mario a été retouché. Ses fesses rebondies ont été remplacées par un derrière tout plat. "Souvenez-vous de ce qu'ils nous ont pris" a ainsi déploré un internaute, comparant les deux versions de Mario, dont le message a été "liké" plus de 570 000 fois.

Un futur Mario maléfique ?

Pas de panique, ce n’est qu’une démo technique. L’été dernier, les équipes de Funkyzeit Games se sont amusées avec l’univers de Mario transformé par le nouveau moteur graphique d’Epic Games, Unreal Engine 5. Pas d’ennemis colorés, pas de routes arc-en-ciel et mais un Mario version horrifique, ivre de sang, qui prend plaisir à incendier les environs grâce à sa célèbre fleur de feu.