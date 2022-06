"Obi-Wan Kenobi" : l'actrice Moses Ingram victime d'insultes racistes après les premiers épisodes de la série Star Wars

Dans une vidéo postée mercredi 1er juin par l'acteur Ewan McGregor, qui interprète le rôle titre du maître Jedi dans la nouvelle série Star Wars Obi-Wan Kenobi, les premières secondes de son message laissaient penser que tous les voyants étaient au vert. L'acteur britannique commence par se féliciter du succès d'audience des premiers épisodes de la série diffusés sur la plateforme de streaming Disney+ le 27 mai : "Ce week-end, les fans de Star Wars ont fait d'Obi-Wan Kenobi le meilleur lancement jamais vu sur Disney+ et pour cela je dis merci à la communuauté Star Wars".

Mais Ewan McGregor bascule bien vite sur une information bien moins réjouissante. L'actrice américaine de 29 ans Moses Ingram, a en effet été victime de racisme de la part de fans revendiqués de la célèbre saga. "Cependant, certains membres du noyau de fans de Star Wars ont attaqué sur internet Moses Ingram avec des attaques racistes. Et ce matin, j'ai le coeur brisé", commente Ewan McGregor.

L'acteur qui joue le Jedi Obi-Wan Kenobi a surtout insisté sur le fait que toute l'équipe Star Wars soutient Moses Ingram. "Moses est une brillante actrice, une femme formidable et elle est fantastique dans la série. Cela me met vraiment mal au ventre de voir ce qu'il se passe. En tant qu'acteur principal et producteur exécutif de la série, je la soutiens. Nous soutenons Moses. Si vous envoyez des messages racistes, vous n'êtes pas des fans de Star Wars pour moi", poursuit Ewan McGregor.

La défense s'est organisée. Sur le compte Twitter officiel de Star Wars, plusieurs messages ont été publiés pour dénoncer ces attaques. "Nous sommes fiers d'accueillir Moses Ingram dans la famille Star Wars et nous sommes excités par l'histoire autour de Reva (son personnage). À toutes les personnes qui veulent la décrédibiliser, nous n'avons qu'une chose à dire : nous résistons", peut-on ainsi lire sur le compte Twitter de la franchise.

We are proud to welcome Moses Ingram to the Star Wars family and excited for Reva’s story to unfold. If anyone intends to make her feel in any way unwelcome, we have only one thing to say: we resist. pic.twitter.com/lZW0yvseBk