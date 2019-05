L'acteur Peter Mayhew, le Chewbacca de "Star Wars", est mort à l'âge de 74 ans

Il était devenu un acteur mondialement célèbre sans jamais avoir montré son visage à l'écran. Peter Mayhew, qui a longtemps endossé le costume de Chewbacca dans la saga Star Wars, est mort, mardi 30 avril, à l'âge de 74 ans. "Il nous a quittés dans la soirée du 30 avril 2019, entouré par sa famille, chez lui dans le nord du Texas", ont annoncé ses proches sur son compte Twitter.

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u