Disney : voici à quoi ressemblera le futur parc d'attractions dédié à "Star Wars"

Un drone a survolé le chantier du parc californien, d'une superficie attendue de 5,7 hectares.

Il y avait eu la maquette en 3D, voici les images du chantier tournées par un drone. Disney a mis en ligne, jeudi 8 mars, une vidéo montrant l'avancée des travaux de son futur parc d'attractions dédié à la saga Star Wars. "Star Wars Land" ouvrira ses portes en 2019 à Anaheim (Californie). Un autre parc doit voir le jour à Orlando (Floride).

Les premières images (qui ne montrent que le parc californien), emmènent le public sur Batuu, une planète inédite qui n'est jamais apparue dans aucun des neuf films de la saga. Les décors devraient rappeler aux fans l'atmosphère de "Tatooïne", la terre natale de Luke et d'Anakin Skywalker.

Au programme : une planète inconnue, un port de commerce et la dernière station avant l'Espace sauvage... Deux manèges ont également été annoncés. Le premier plongera les visiteurs au cœur d'une bataille entre la Résistance et le Premier Ordre. Le second les placera dans le Faucon Millenium et leur permettra de choisir leurs propres aventures.