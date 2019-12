Disney prévient que certaines scènes de "Star Wars IX: L'ascension de Skywalker" peuvent provoquer des crises d'épilepsie

Disney studio y prévient que certaines scènes du film peuvent provoquer des crises d'épilepsie après de spectateurs photosensibles.

L'avertissement est inhabituel. A moins de deux semaines de la sortie du prochain Star Wars IX: L'ascension de Skywalker, Disney a diffusé une note d'information auprès des salles de cinéma du monde entier. Selon The Hollywood Reporter, le 6 décembre, Disney studio y prévient que certaines scènes du film peuvent provoquer des crises d'épilepsie auprès de spectateurs photosensibles.

Selon le studio, dans une lettre adressés aux salles, Star Wars: The Rise of Skywalker contient plusieurs séquences avec des images et des lumières clignotantes prolongées et elles peuvent affecter ceux qui sont sensibles à l'épilepsie photosensible ou qui ont d'autres photosensibilités.

Dans un communiqué publié sur son site, la Epilepsy Foundation rappelle que pour environ 3% des personnes atteintes d'épilepsie, l'exposition à des lumières clignotantes d'une certaine intensité ou à certains motifs visuels, peut entraîner une crise.