Soutiens à Jean-Pierre Léaud : l'acteur fétiche de la Nouvelle Vague assure qu'il va "bien mieux" et remercie les donateurs

La cagnotte Leetchi créée par l’association les Amis de François Truffaut à l'initiative de Serge Toubiana comptabilise pour l'heure plus de 20 000 euros.

Figure emblématique de la Nouvelle Vague, Jean-Pierre Léaud, 79 ans, a assuré mercredi à l'AFP via son agent aller "bien mieux", et a remercié les dizaines de personnes qui ont répondu à l'appel de proches s'inquiétant pour lui, versant plus de 20 000 euros. A l'origine de cette collecte, un appel d'un proche, l'ancien président de la Cinémathèque française Serge Toubiana, à ses connaissances dans le milieu du cinéma, pour venir en aide à l'acteur, qui se trouvait selon lui dans une situation psychique, physique et financière très précaire, affecté notamment par la mort de Jean-Luc Godard en septembre 2022.

"Une aide précieuse"

Ces sollicitations se sont doublées de l'ouverture d'une cagnotte en ligne, à initiative du responsable de l'Association des amis de François Truffaut, Armand Hennon. Résultat : de nombreuses marques d'émotion sur les réseaux sociaux et plus de 20 000 euros offerts en trois jours par 400 admirateurs de l'acteur.

"Bien que profondément affecté par la disparition de Jean-Luc Godard, avec qui nous échangions encore il y a quelques mois concernant un futur projet, je tiens néanmoins à rassurer mes amis : je vais grâce à eux bien mieux, et entends retrouver très prochainement le chemin des tournages !", a fait savoir Jean-Pierre Léaud mercredi soir, dans une déclaration transmise à l'AFP. "J'exprime ma vive reconnaissance et mon émotion face aux nombreux messages d'affection reçus de tous les continents. Les témoignages de votre générosité, que je reçois comme autant de marques d'amitiés, me seront d'une aide précieuse pour mon quotidien", poursuit-il, remerciant Serge Toubiana et les Amis de François Truffaut pour leur amitié et leur "sollicitude".

Une figure de la Nouvelle Vague

Serge Toubiana avait expliqué à l'AFP avoir trouvé récemment Jean-Pierre Léaud très affecté, dans l'appartement parisien de son épouse, elle-même "très fatiguée". "Je lui ai demandé ce qui leur ferait plaisir. Il m'a dit qu'il faudrait qu'ils partent au soleil, nager", avait-il expliqué. Indissociable du cinéma de François Truffaut, qui a créé pour lui le personnage d'Antoine Doinel, des 400 coups à L'amour en fuite, Léaud a été très touché par la disparition successive des grandes figures de l'époque, et vit dans des conditions précaires, notamment sur le plan psychique, avait-il ajouté.

"Nous allons lui donner cet argent et voir quels sont ses besoins les plus urgents", avait ajouté Armand Hennon, précisant ne pas connaître la situation financière exacte de l'acteur. Plus de soixante ans après la Nouvelle Vague, Jean-Pierre Léaud est le plus connu des visages encore vivants de ce mouvement qui a révolutionné le cinéma. Fin mai, une autre figure, le discret réalisateur Jacques Rozier, est décédé à 96 ans, deux ans après avoir fait l'objet d'un mouvement de solidarité car il était expulsé de son logement.