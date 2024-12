"Wicked" : "Le Magicien d'Oz" revisité avec faste raconte les origines de la méchante sorcière de l'Ouest

Plus Halloween que Noël, "Wicked", préquel tardif du "Magicien d'Oz" de Victor Fleming (1946), fait de sa méchante une sorcière sombre et noire.

Le Magicien d'Oz revu, corrigé et modernisé, donne Wicked de Jon M. Chu avec une méchante sorcière noire. Elle conserve son visage vert comme dans la version de 1946. Le réalisateur a ainsi la bonne idée d'être dans la continuité visuelle du film de Victor Fleming mais perd de sa magie quand il propulse son héroïne Gilda dans un collège d'Oz très américain.

Onze ans après Le Monde fantastique d'Oz de Sam Raimi en 2013, soixante-dix-huit ans après Victor Fleming, des nouvelles du magicien nous parviennent en salles mercredi 4 décembre.

À la tête de Wicked, Jon M. Chu se penche plus sur les origines de la méchante sorcière de l'Ouest (Cynthia Erivo) que sur la petite Dorothy, absente et remplacée par la fée Glinda qu'interprète la star de la chanson américaine Ariana Grande. Très bonne idée aussi de donner à Cynthia Erivo le rôle de la sorcière, prénommée Elphaba, qui lui apporte une texture nouvelle, au-delà de sa peau verte. Le film est par tous ces atouts très riche, dans tous les sens du terme (on parle d'un budget de 300 millions de dollars).

Wicked n'adapte pas un roman du cycle d'Oz imaginé par Frank L. Baum, mais est un scénario original de Winnie Holzman et Dana Fox, qui l'ont teinté de féminisme. Une histoire de femmes (une sorcière, une fée) que prend parfaitement en main Jon M. Chu, soucieux de maintenir une continuité, notamment visuelle, avec l'original de Victor Fleming.

Un brouet de sorcière bien épicé

C'est quand il emmène Glinda à l'université que les choses se gâtent. Toute la magie instaurée se fissure au profit d'un film de collège qui pourrait se dérouler dans n'importe quel état des États-Unis. Comédie musicale, Blockbuster de fin d'année, Wicked remplit toutefois son contrat divertissant, avec des guest stars comme Michelle Yeoh et Jeff Goldblum, un beau visuel et un rythme soutenu sur ses 2h40.

Jon M. Chu épice son brouet de sorcière avec art, sa mise en scène s'avérant constamment divertissante, dans un univers de conte, très balisé comme ils le sont tous, mais qui ouvre en même temps à tous les possibles. Chatoyant, enlevé et spectaculaire, le voyage vaut le détour.

Affiche de "Wicked" réalisé par Jonathan M. Chu, en salle le 7 décembre 2025. (DR)

La fiche

Genre : Fantastique / Merveilleux

Réalisateur : Jon M. Chu

Acteurs : Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum

Pays : États-Unis

Durée : 2h41

Sortie : Mercredi 4 décembre 2024

Synopsis : Wicked suit le parcours des sorcières légendaires du monde d'Oz. Elphaba, une jeune femme incomprise à cause de la couleur inhabituelle de sa peau verte ne soupçonne même pas l'étendue de ses pouvoirs. À ses côtés, Glinda qui, aussi populaire que privilégiée, ne connaît pas encore la vraie nature de son cœur. Leur rencontre à l'université de Shiz, dans le fantastique monde d'Oz, marque le début d'une amitié improbable, mais profonde. Cependant, leur rapport avec Le Magicien d'Oz va mettre à mal cette amitié et voir leurs chemins s'éloigner. Tandis que Glinda, assoiffée de popularité, se laisse séduire par le pouvoir, la détermination d'Elphaba à rester fidèle à elle-même et à son entourage aura des conséquences aussi malheureuses qu'inattendues. Leurs aventures extraordinaires au pays d'Oz les mèneront finalement à accomplir leur destinée en devenant respectivement la bonne et la méchante sorcière de l'Ouest.