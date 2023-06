"Wahou !" : Bruno Podalydès offre une comédie hilarante sur l'immobilier

Après avoir fustigé tendrement le monde des start-up dans "Les deux Alfred", Bruno Podalydès revient avec une comédie désopilante, qui dresse une série de croquis de nos contemporains au fil des visites de deux conseillers immobiliers atypiques.

Le dernier film de Bruno Podalydès est une chronique réjouissante de notre monde contemporain à travers la vie d'une petite agence immobilière. Cette comédie est servie par une distribution aux petits oignons et une mise en scène rythmée. En salles le 7 juin.

D'un côté une vieille maison du 19e passablement décrépie mais pleine de charme, de l'autre un appartement tout neuf et sans âme, dans le "carré d'or de Bougival". Catherine (Karine Viard) et Oracio (Bruno Podalydès) "conseillers" de l'agence Wahou ! déploient leurs talents et astuces pour provoquer le "coup de cœur" des acheteurs potentiels, tout en ménageant la susceptibilité des vendeurs…

Un "Wahou !", l'ouverture d'un placard ou un petit coup de fil au mari sont autant de signes annonciateurs d'une conclusion heureuse de la visite… Tout un art que les deux conseillers pratiquent avec plus ou moins de conviction et qu'Oracio, très docte, tente d'inculquer à Jim (Victor Lefebvre), un jeune stagiaire plein de zèle…

L'art du croquis cinématographique

On retrouve avec ce nouveau film la patte de Bruno Podalydès et son art du croquis cinématographique. Le monde de l'immobilier est ici prétexte à poser un œil à la fois tendre et acide sur ses contemporains, chaque nouvelle visite l'occasion d'ouvrir une porte sur des existences : une troupe de musiciens mal accordés menée parJosépha (Agnès Jaoui), une femme pleine de fantaisie affublée d'un mari psychorigide (Isabelle Candelier et Patrick Ligardes), des petits couples d'amoureux proprets, une infirmière en pleine déprime, un client mutique…

Le réalisateur joue avec les contrastes et les symétries. Contraste entre les deux biens mis en vente, glissant ici et là des plans serrés des décors pour faire le portrait de deux décors opposés : d'un côté une vieille maison portant les marques du temps, et de l'histoire, avec ses fissures, ses couleurs passées, la majesté de son séquoia centenaire, ou encore la fantaisie de Sylvette et de Simon (Sabine Azéma, et Eddy Mitchell, extra en vieux propriétaire ronchon), le couple de propriétaires peu pressés de vendre.

eddy Mitchell et Sabine Azema dans 'Wahou !", de Bruno Podalydès, sortie le 7 juin 2023 (AFBRILLOT)

De l'autre la froideur des surfaces nettes, la vivacité sans défaut d'un mur canari, le murmure d'un moteur de volet roulant, la symétrie rassurante d'une double vasque… Symétrie que l'on retrouve dans le ballet d'un duo de requins immobiliers casqués, ou d'un jeune couple d'amoureux -même vélo pliable, mêmes vêtements- dont les gestes comme dans une chorégraphie, s'accordent à la perfection.

"Bien d'exception"

"Produit d'exception", "off market", "on part sur des volumes conséquents", "terrain piscinnable"… Dans une réalisation réglée au cordeau, Bruno Podalydès met en scène dans des dialogues savoureux le champ lexical caractéristique de ce métier, dont les vocables cachent souvent misères et loups. Mais derrière les formules toutes faites, des mondes singuliers, des tranches de vie se dévoilent entre les murs.

Karine Viard dans 'Wahou !", de Bruno Podalydès, sortie le 7 juin 2023 (AFBRILLOT)

Au fil des visites, qui s'enchaînent comme des petites scènes de théâtre s'égrenant au son des notes de piano, s'expriment les sentiments les plus intimes des uns et des autres, clients comme agents : la solitude, l'amour, les ambitions, les complexes, la "gêne sociale", les frustrations, le sentiment d'abandon…

Tourné en quatre semaines, Wahou ! est construit comme une série de scketches, à la Raymond Queneau, avec une fin un brin expédiée. Magnifiquement servie par une "famille" d'acteurs et d'actrices fidèles au réalisateur, cette comédie hilarante aux allures légères montre avec finesse et humour bien dosé le poids de la charge émotionnelle qui accompagne souvent l'achat ou la vente d'une "maison", au sens du "chez soi". "On a tous le droit d'être propriétaire, mais est-ce que le bonheur passe par là?", s'interroge Catherine, entrouvrant une réflexion plus large sur notre besoin de propriété.

Affiche du film 'Wahou !", de Bruno Podalydès, sortie le 7 juin 2023 (UGC Distribution)

La Fiche

Genre : comédie

Réalisateur : Bruno Podalydes

Acteurs : Karin Viard, Bruno Podalydès, Sabine Azéma

Pays : France

Durée : 1h

Sortie : 7 juin

Distributeur : UGC Distribution

Synopsis : Catherine et Oracio sont conseillers immobiliers et enchaînent les visites de deux biens : une grande maison bourgeoise "piscinable, vue RER", et un petit appartement moderne situé en plein triangle d'or de Bougival. Malgré des visites agitées, ils ne perdent pas de vue leur objectif : provoquer le coup de cœur chez les potentiels acheteurs, le vrai, l’unique qui leur fera oublier tous les défauts. Celui qui leur fera dire « Wahou ! »