"Vivants" d'Alix Delaporte : Roschdy Zem dans la peau d'un grand reporter confronté au diktat de l'audimat

Dans ce troisième long-métrage, la réalisatrice d'Angèle et Tony (2010) et du Dernier coup de marteau (2015), autrefois reporter cameraman à l'agence Capa, raconte les joies et les affres de son premier métier. Vivants sort dans les salles le 14 février 2024.

Gabrielle (Alice Isaaz), son sac à dos et son culot en bandoulière, vient frapper à la porte d'une agence de presse en charge notamment depuis quinze ans d'une émission prestigieuse de grand reportage. Guide de montagne dans une première vie, la jeune femme, BTS audiovisuel en poche, rêve de devenir cameraman. Vincent (Roschdy Zem), ancien grand reporter devenu rédacteur en chef de l'émission, décide de lui donner sa chance en l'embauchant comme stagiaire. La jeune femme est chargée de veiller au matériel des équipes de tournage.

Gabrielle intègre ainsi cette équipe composée d'un mélange hétéroclite de vieux briscards du reportage et de jeunes journalistes plein de fougue, tous animés par la même passion du reportage. Vincent, ancien grand reporter désabusé, a quitté le terrain pour entrer dans l'encadrement. Damien (Vincent Elbaz) est un cameraman aguerri, "toujours à la bonne distance", prêt à repartir sur les terrains dangereux. Camille (Pascale Arbillot), journaliste rédactrice, est la seule femme de l'équipe, célibataire et sans enfant. Alex, jeune chien fou, ou encore Kosta, un journaliste borderline, mais au taquet dès qu'il s'agit de rentrer dans le lard de ses interlocuteurs en interview, sur le terrain autant que sur les plateaux...

Gabrielle observe, sait être là quand il faut, et finit par séduire par sa discrétion et son efficacité tous les membres de l'équipe, surtout Vincent, qui a retrouvé ses désirs de reportage et le sourire depuis qu'elle a débarqué dans ses bureaux…

La famille

Dans ce troisième long-métrage, Alix Delaporte aborde un sujet qu'elle connaît bien puisqu'elle a elle-même commencé sa vie professionnelle comme journaliste cameraman à l'agence Capa. Et montre avec tendresse la passion et l'intransigeance de ces journalistes qui subissent de plein fouet les contraintes de l'audimat et les effets délétères des restrictions budgétaires.

"En préparant le film, je suis allée à la rencontre de beaucoup de journalistes, jeunes ou moins jeunes, des chaînes d’infos, d’émission de reportages. Je suis allée voir dans les écoles qui étaient les nouveaux arrivants… Qui fera l’info de demain ? Quelles sont leurs ambitions ? Au final, j’ai constaté que cette passion pour la recherche de la vérité était toujours là." Alix Delaporte réalisatrice

"La moitié de la planète est en train de crever et on nous demande du rêve !", s'agace Damien. Comment continuer à faire son métier quand il n'y a plus ni budget ni soutien éditorial des chaînes qui financent et n'ont plus comme credo que des obsessions économiques, l'audimat, comme seul projet éditorial la hantise de "plomber le moral des téléspectateurs" ?

C'est ce que montre la réalisatrice à travers le quotidien de cette équipe de journalistes en permanente effervescence : leurs désirs et leurs déceptions, leur courage et leurs compromissions. Des journalistes investis à 300% dans un métier qui laisse peu de place à la vie privée, et qui forment une famille composée de membres liés de manière indéfectible par des moments forts partagés sur le terrain. Alix Delaporte creuse ainsi avec ce troisième film la question de la famille, qu'elle avait déjà explorée, et qui prend ici une fois encore la forme d'une reconstruction.

"Vivants" d'Alix Delaporte, sortie le 14 février 2024. (PYRAMIDE FILMS)

Dans ce film choral, comme dans une équipe de reportage, tous les personnages et les acteurs qui les incarnent ont leur place, jouant leur partition avec générosité. Au premier chef, la remarquable Alice Isaaz, qui campe son personnage de Gabrielle avec retenue et justesse.

"Inventez vos trucs", suggère Vincent aux jeunes de l'équipe à la fin de l'histoire. La réalisatrice trouve la juste distance pour parler d'un sujet qui dresse aussi le constat d'un monde en mutation, dans lequel les jeunes générations vont devoir se réinventer. "Ce qui compte, c'est d'y être", lâche Vincent dans le dernier épisode savoureux de cet hymne au reportage, à la vie et à la transmission, plein de tendresse et de nostalgie heureuse.

Affiche du film "Vivants" d'Alix Laporte, sortie le 14 février 2024. (PYRAMIDE FILMS)

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Alix Delaporte

Acteurs : Alice Isaaz, Roschdy Zem, Vincent Elbaz

Pays : France

Durée : 1h23

Sortie : 14 février 2024

Distributeur : Pyramide Films

Synopsis : Gabrielle, 30 ans, intègre une prestigieuse émission de reportages. Elle doit très vite trouver sa place au sein d’une équipe de grands reporters. Malgré l’engagement de Vincent, leur rédacteur en chef, ils sont confrontés au quotidien d’un métier qui change, avec des moyens toujours plus réduits, face aux nouveaux canaux de l’information. Habités par leur passion pour la recherche de la vérité, leur sens de l’humour et de la solidarité, ils vont tout tenter pour retrouver la foi de leurs débuts et se réinventer.