VIDEO. Sa rencontre avec Pedro Almodóvar, devenir mère… Penélope Cruz raconte les moments qui ont changé sa vie

1 Assister mère Teresa

"Les conversations, les moments de silence que j'ai eus seule avec elle. Ce sont des cadeaux de la vie", confie Penélope Cruz. L'actrice a été volontaire en Ouganda et aussi en Inde où elle a passé une semaine à travailler pour mère Teresa. "Un jour, elle a mis son front sur le mien, et elle m'a dit: 'Aide toujours qui tu peux, à tout instant. Avec ce que tu pourras, même si c'est quelque chose de petit, mais essaie toujours d'aider'", se souvient Penélope Cruz.

2 Le film "Attache-moi" de Pedro Almodóvar

Penélope Cruz parle d'une "révolution" dans sa vie. "J'étais tellement obsédée par lui et par le film, par l'idée de pouvoir travailler avec lui un jour", confie-t-elle. C'est après avoir vu ce film qu'elle a décidé d'avoir un agent et de faire une école de théâtre.

3 Sa rencontre avec Pedro Almodóvar

Et quand le rêve devient réalité… "Il m'a appelée et je n'arrivais pas à croire que c'était lui. Quand j’ai entendu sa voix, c'était… C'était un rêve très précis qui se réalisait", se rappelle Penélope Cruz. L'actrice se souvient de leur rencontre et du coup de foudre qui s'est opéré entre les deux. "C'est comme un membre de ma famille", se réjouit-elle.

4 Son Oscar pour "Vicky Cristina Barcelona"

"Un énorme pic d'adrénaline." Penélope Cruz se souvient très bien de ce moment "fort" : "Je me souviens d'être sortie de là et de marcher dans les couloirs comme si j'étais sur la lune."

5 Devenir mère

"Ça a tout transformé (…) ça change tout dès le premier instant", assure l'actrice. Si Penélope Cruz a joué de nombreux rôles de mère avant de le devenir, elle assure que la réalité est toute autre. "Aujourd'hui, j'ai un autre niveau de compréhension", lance-t-elle.

Penélope Cruz est à l'affiche de "Cuban Network" d'Olivier Assayas, au cinéma le 29 janvier.