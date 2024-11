"The Substance" qui a reçu le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes cette année, sort dans les salles de cinéma ce mercredi 6 novembre. Coralie Fargeat nous livre les secrets sur son deuxième long métrage qui est assumé gore, féministe et drôle, espère la réalisatrice.

Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même ? Coralie Fargeat vous propose d'essayer The Substance. Réalisatrice, scénariste et coproductrice, elle nous livre les secrets de son dernier long métrage qui est inspiré de son "expérience en tant que femme".

"J'ai toujours été en inadéquation par rapport à ce qu'on attendait de moi. Je me suis, je pense, toute ma vie depuis que je suis enfant, sentie juger par les regards. J'avais l'impression que je devais ressembler aux normes qui m'étaient proposées, de ces femmes absolument sublimes que l'on voyait sur les couvertures des magazines qui étaient trafiquées, sans que je le sache. Et toujours avec cette sensation que, une fois la quarantaine passée et en allant vers la cinquantaine, ma vie allait être terminée parce que je n'étais plus jeune, je n'étais plus sexy. Donc j'allais perdre tout intérêt pour tout le monde et que j'allais être quasiment effacée de la société", raconte Coralie Fargeat à franceinfo.

Un film féministe, gore et drôle

Il a fallu 21 000 litres de sang pour réaliser The Substance, un record pour un film. Un film de genre, comme les aime Coralie Fargeat : "C'est ce cinéma-là qui m'a construite, qui m'a marquée, qui m'a fait vivre des émotions absolument incroyables. (...) Je sais que l'horreur et le genre en général me permettaient d'exprimer la violence à la hauteur de ce que je ressentais par un biais qui n'est justement pas réaliste mais qui est symbolique et qui permet d'infuser, je pense, le spectateur tout en lui proposant une expérience ludique."

Le long métrage de Coralie Fargeat, avec Demi Moore et Margaret Qualley, a reçu le prix du scénario au Festival de Cannes 2024. Il sort en salle ce mercredi.