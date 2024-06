"Vice-versa 2" : de nouvelles émotions dans un univers toujours génial et surprenant

Le premier volet de Vice-Versa, dont la sortie remonte à 2015, s'était imposé parmi les plus grands succès de l'année à travers le monde. Véritable réussite commerciale, le film avait également été remarqué par la critique et les acteurs du monde du cinéma, remportant notamment l'Oscar du meilleur film d'animation. En salle le mercredi 19 juin.

Neuf ans plus tard, Vice-Versa 2 règne déjà sur les box-offices. Meilleur démarrage aux Etats-Unis depuis Barbie sorti en juillet 2023, le film connaît également le meilleur démarrage au monde pour un film d'animation.

Le très attendu deuxième opus replonge dans le quotidien de Riley Andersen. La jeune fille, désormais âgée de treize ans, habite toujours à San Fransisco. Elle vit avec ses deux parents, excelle à l'école, au hockey sur glace et entretient des amitiés précieuses. Mais sa vie tranquille est soudainement bouleversée. Riley prend peur du regard des gens, snobe ses parents, réagit parfois avec violence. Autant de changements dont la cause est toute trouvée : la puberté fait sa grande entrée, et, surprise, elle arrive avec sa bande.

Émotions d'adolescence

Comme dans le premier volet, Vice-Versa 2 joue avec l'alternance entre les scènes de la vie réelle de Riley et celles de sa vie intérieure. Le film donne en effet à voir tout ce qui se passe au sein du cerveau de l'adolescente, figuré à la manière d'un tour de contrôle. Aux commandes de celle-ci : des personnages colorés donnant corps à une émotion.

En 2015, le public découvrait Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût. Vice-Versa 2 présente Anxiété, Ennui, Envie et Embarras. Sans agir comme de véritables antagonistes – les méchants ne sont plus très tendances chez Disney – ces quatre nouvelles émotions sont à l'origine d'un véritable chaos.

Les quatre nouvelles émotions à découvrir dans "Vice-Versa 2" de Kesley Mann. (DISNEY / PIXAR)

Longuement travaillés par les studios, les personnages d'Anxiété, d'Ennui, d'Envie et d'Embarras sont une franche réussite. Plus caricaturales encore que les émotions primaires, plus comiques peut-être aussi, ces nouvelles émotions répondent parfaitement aux situations de l'adolescence et présentent des caractéristiques enthousiasmantes. Ennui, doublé en version originale comme en version française par Adèle Exarchopoulos, ne quitte ni canapé, ni son smartphone, et parle un franglais savoureux, rompant jusqu'à la communication au sein du cerveau de Riley. D'autres personnages, animés avec d'autres techniques, provoquent également un amusement sans borne.

Un univers continu

Vice-Versa 2 apporte à l'univers de la saga de nombreuses nouveautés. Les émotions d'abord, mais aussi l'exploration d'autres zones du cerveau, d'autres principes. Avec l'adolescence, l'univers mental s'élargit. Le format même du film est changé, Kesley Mann, le réalisateur de ce second opus, optant pour un plus grand panorama capable de représenter plus de personnages à la fois. Mais malgré ces apports, le film reprend la structure du premier film et propose une intrigue presque en tous points semblable.

Cette quasi-redite de l'intrigue, si elle peut être a priori décevante, réussit paradoxalement à frapper juste. Vice-Versa 2 met en scène un monde renouvelé, mais où la continuité prime et où les erreurs du passé peuvent être répétées. Moins touchant peut-être que le premier volet, ce film suscite d'autres émotions et travaille davantage l'humour. Neuf ans plus tard, l'univers de Vice-Versa est toujours aussi génial et surprenant.

Affiche du film "Vice-Versa 2", au cinéma le 19 juin 2024. (DISNEY / PIXAR)

La fiche :

Genre : Aventure, Animation, Comédie

Réalisatrice : Kelsey Mann

VO avec les voix de : Amy Poehler, Kensington Tallman, Maya Hawke, Liza Lapira, Tony Hale, Lewis Black, Phyllis Smith, Ayo Edebiri, Adèle Exarchopoulos

VF avec les voix de : Charlotte Le Bon, Jaynelia Coadou, Dorothée Pousséo, Mélanie Laurent, Pierre Niney, Gilles Lellouche, Marilou Berry, Kaycie Chase, Adèle Exarchopoulos

Pays : Angleterre, Etats-Unis

Durée : 1h36 min

Sortie : 2024

Distributeur : The Walt Disney Company France

Synopsis : Fraîchement diplômée, Riley est désormais une adolescente, ce qui n’est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général qui doit faire face à quelque chose d’inattendu : l’arrivée de nouvelles émotions ! Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût - qui ont longtemps fonctionné avec succès - ne savent pas trop comment réagir lorsqu’Anxiété débarque. Et il semble qu'elle ne soit pas la seule...