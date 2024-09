Valeria Bruni-Tedeschi mère célibataire et dépressive dans “Une Vie rêvée”, un film émouvant de Morgan Simon

Le film dresse le portrait d'une femme fantasque sauvée par une rencontre alors qu'elle essaie en vain de remettre de la joie et du rêve dans un quotidien morose.

Dans ce second film d'inspiration autobiographique de Morgan Simon, Valeria Bruni-Tedeschi incarne avec intensité une mère seule, la cinquantaine, sans travail, surendettée, rejetée par son fils de 19 ans, soudainement revitalisée par une rencontre inattendue dans son quartier de banlieue. Une Vie rêvée sort dans les salles le 4 septembre.

Nicole (Valeria Bruni-Tedeschi), 52 ans, vit dans une cité bétonnée de banlieue avec son fils Serge (Félix Lefebvre), 19 ans, étudiant en sciences. Sans emploi, en dépit de ses dettes, Nicole continue à vouloir faire plaisir à son fils. Noël approche, elle aimerait lui offrir un cadeau mais la banque bloque tous ses moyens de paiement.

Malgré tout, Nicole prépare pour elle et pour son fils un réveillon festif, et se réjouit d'avoir trouvé une idée de cadeau qui ne coûte pas un centime, mais qui fera dans le futur faire de belles économies à son fils. Ce présent surprenant déclenche la colère de Serge, qui quitte la maison. Désespérée, Nicole se rapproche de Norah (Lubna Azabal), qui tient le café au pied de sa tour. Pour la première fois depuis très longtemps, quelqu'un la regarde, s'intéresse à elle.

Une éclaircie va-t-elle enfin se profiler dans la vie de Nicole ? "Le vrai miracle, pour moi, il n’est pas dans l'amour, il est dans le regard posé par le personnage de Norah sur mon personnage. C’est ce regard miraculeux, ce simple regard d'une personne qui s’arrête deux secondes, et qui la regarde avec empathie et bienveillance", confie Valeria Bruni Tedeschi dans un grand entretien à franceinfo Culture.

"Faut se créer son bonheur à soi"

Une vie rêvée est d'inspiration largement autobiographique. "C'est mon histoire avec ma mère à Créteil", a confié le réalisateur à franceinfo Culture. "On a tourné la plus grande partie du film dans cette ville. L'appartement avec les plantes en plastique pour remplacer le jardin de la vie d'avant, et le cadeau de Noël, tout ça c'est vrai", précise-t-il.

Après Compte tes blessures (2017), qui racontait une relation entre un fils et son père, Morgan Simon creuse avec ce second long-métrage la thématique de la famille, déjà abordée dans ses courts-métrages. Ici c'est d'une relation mère/fils qu'il s'agit. Un tête-à-tête, qui malgré l'amour de Nicole pour son fils, sa fantaisie, et tous les efforts qu'elle déploie pour sauver les apparences, finit par devenir irrespirable. Le rapport fusionnel, le trop plein d'amour, la pesanteur de la mère, le renversement des rôles, l'apparente ingratitude du fils… Cette relation particulière est ici racontée avec nuances.

Valeria Bruni Tedeschi et Félix Lefebvre dans "Une vie rêvée", de Morgan Simon, sortie le 4 septembre 2024. (WILD BUNCH DISTRIBUTION)

Un peu long, le film est néanmoins déployé dans une mise en scène organique plutôt réussie, avec un beau travail sur les cadres et sur la lumière. Valeria Bruni-Tedeschi, bouleversante de justesse, prend à bras-le-corps ce personnage de femme pauvre et perdue, sacrificielle mais vivante, portée par le rêve, en lui insufflant une fantaisie. Un mélange de force, de fragilité et de folie qui fait penser à certains personnages de Cassavetes incarnés par Gena Rowlands, son actrice fétiche disparue très récemment.

Au-delà de cette histoire intime, c'est aussi la France d'aujourd'hui, la France périphérique, celle des "invisibles", qui est dessinée. "J'ai travaillé toute ma vie. Et j'ai rien", regrette Nicole, qui a subi un déclassement et cumule tous les handicaps : l'âge, le sexe, le chômage, la solitude. Elle a perdu sa maison, son mari, son travail et à force de jouer la comédie du bonheur, elle finit aussi par perdre son fils.

Une séparation douloureuse, mais salutaire, qui l'oblige à s'ouvrir au monde, à la rencontre, et qui lui redonne confiance en elle et ouvre un nouveau chapitre dans sa vie, parce que, comme dit Norah, "faut se créer son bonheur à soi".

Affiche du film "Une Vie rêvée", de Morgan Simon, sortie le 4 septembre 2024. (WILD BUNCH DISTRIBUTION)

La Fiche

Genre : Comédie dramatique

Réalisateur : Morgan Simon

Acteurs : Valeria Bruni Tedeschi, Félix Lefebvre, Lubna Azabal

Pays : France, Belgique

Durée : 1h37 min

Sortie : 4 septembre 2024

Distributeur : Wild Bunch Distribution

