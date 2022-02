"Uncharted" : une course au trésor adaptée du jeu vidéo avec un casting prestigieux

Tom Holland, Mark Wahlberg et Antonio Banderas s’allient et se déchirent dans une course effrénée à travers le monde pour retrouver les galions remplis d’or de Magellan.

(2020 CTMG, Inc. All rights reserved.)

Gros succès des jeux vidéo, Uncharted voit sa version cinéma arriver sur les écrans mercredi 16 février. C’est le réalisateur de Bienvenue à Zombieland et de Venom Ruben Fleischer, qui signe le film, avec pas moins de six scénaristes à la rescousse. Ce qui n’est pas forcément gage de réussite. Avec Tom Holland, Mark Wahlberg et Antonio Banderas, Uncharted est un agréable film d’aventure familial des dimanches après-midi.

James Bond dans le rétro

Le chasseur de trésors Victor "sully" Sullivan convainc le roi de la cambriole, Nathan Drake, de le rallier pour rechercher les gallions remplis d’or de Ferdinand Magellan qui ont sombré en mer il y a 500 ans. Pour trouver l’emplacement, une suite d’énigmes les mène aux quatre coins du monde avec à leurs trousses Moncada, convaincu d’être l’ultime héritier du grand navigateur.

Avec une superbe scène d’ouverture aérienne et un final spectaculaire, ses escales exotiques parsemées de poursuites et autres bagarres, Uncharted a des airs de James Bond. La nonchalance de Tom Holland convient parfaitement à son rôle de cambrioleur décontract, face à un Mark Wahlberg plus professionnel, qui double sa mission de la quête d'un frère disparu.

Rubben Fleischer fait le job, visiblement aidé par des techniciens de haut vol dans ce qui constitue le meilleur du film. Uncharted est garant de dépaysement et d’évasion, sur un ton badin et distrayant, mais que l’on oublie rapidement une fois le voyage terminé. L'affiche d'"Uncharted" de Ruben Fleischer (2022). (SONY PICTURES REALISING FRANCE)

La fiche

Genre : Action - Aventure

Réalisateur : Ruben Fleischer

Acteurs : Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Taylor Ali, Antonio Banderas

Durée : 1h56

Sortie : 16 février 2022

Distributeur : Sony Pictures Realising France



Synopsis : Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par le chasseur de trésors chevronné Victor « Sully » Sullivan pour retrouver la fortune de Ferdinand Magellan, disparue il y a 500 ans. Ce qui ressemble d’abord à un simple casse devient finalement une course effrénée autour du globe pour s’emparer du trésor avant l’impitoyable Moncada, qui est persuadé que sa famille est l’héritière légitime de cette fortune. Si Nathan et Sully réussissent à déchiffrer les indices et résoudre l’un des plus anciens mystères du monde, ils pourraient rafler la somme de 5 milliards de dollars et peut-être même retrouver le frère de Nathan, disparu depuis longtemps… mais encore faudrait-il qu’ils apprennent à travailler ensemble.