"Un coup de maître", pamphlet sur le marché de l’art entre rire, beauté et argent, avec Vincent Macaigne et Bouli Lanners

Le cinéaste Rémi Bezançon met en scène un joli duo dans le monde de l’art, avec au centre une histoire d’amitié entre un anar de l’art et un galériste lunaire.

Un coup de maître de Rémi Bezançon, qui sort mercredi 9 août, pourrait être l’anti The Square, Palme d’or à Cannes 2017, de Ruben Östlund. Toujours au carrefour de la comédie dramatique, le Français opte pour une légèreté plus directe sur le monde l’art, au lieu de la sophistication fielleuse du Suédois sur le sujet. Non sans clichés, mais relançant son action avec bonheur, ce Coup de maître distrait tout en dissertant sur l’art, ses vertus et vénalités.

Histoire d’hommes



Renzo Nervi (Bouli Lanners) est un peintre fini que seul son ami de toujours et galeriste Arthur Forestier (Vincent Macaigne) défend corps et âme. Radical et ingérable, Nervi s’autodétruit et emmène, avec lui, Arthur dans sa chute. Jusqu’à ce que le galeriste trouve un stratagème pour refaire monter la cote de son ami, quitte à se faire prendre à son propre jeu.

La dégaine bohème de Bouli Lanners et du galeriste passionné et mécène, campé par Vincent Macaigne, collent aux clichés du monde artistique. Mais c’est de leur opposition de caractère, source de situations iconoclastes, que naît ce récit d’amitié portée par l’amour de l’art. Rémi Bezançon ne glose par sur ses frasques contemporaines et dérives financières, il les prend pour cadre d'une histoire d’hommes.

Fête des sens



Les femmes sont en effet peu présentes dans Un coup de maître. Leur absence est d’ailleurs au centre des vicissitudes que traverse Nervi. Quant à Arthur, il n’est proche que de son assistante. Aure Atika joue, elle, une galeriste mondaine, image survolée d’un monde fermé et élitiste. Le film ne s’attarde pas sur la fortune qui permet à Arthur de mécéner un artiste aussi fantasque que Nervi. A travers l’amour pour l’art qui les unit, Rémi Bezançon transmet les valeurs cardinales qui le justifie : une fête des sens qui se partage.

Les rouages de la "pompe à fric" et autres placements qui dominent le monde de l’art, dénommé aujourd’hui un "marché", sont égratignés au passage. Les deux hommes compensent le mercantilisme dominant par de belles tirades sur l’émotion artistique, car elle reflète leur humanité et l’humanisme universel qui les lie. Le feel good movie de l'été.

L'affiche d' "Un coup de maître" de Rémi Bezançon (2023). (ZINC FILMS)

La fiche

Genre : Comédie dramatique

Réalisateur : Rémi Bezançon

Acteurs : Vincent Macaigne, Bouli Lanners, Bastien Ughetto, Anaïde Rozam, Aure Atika

Pays : France / Belgique

Sortie : 09 août 2023

Distributeur : Zinc Films