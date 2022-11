"Trois nuits par semaine" : un premier film prometteur dans l'univers des drag-queens

Le genre interroge aujourd’hui la société française comme jamais, et fait l'objet de nombreux films. Trois nuits par semaine, sur les écrans mercredi 9 novembre, voit un jeune photographe hétérosexuel devenir amoureux d’une drag queen au cours d’un reportage. Nocturne et chaleureux, le film dépeint un monde façonné d’illusions séductrices, mais aussi de sentiments vraies.

Cruising

Vivant en couple à Paris, Baptiste se lance à 29 ans dans un reportage photographique autour des drag queen parisiennes. Il rencontre Cookie Kunty qui se produit dans un cabaret avec d'autres complices. En immersion dans un univers dont il ne connaît rien, Baptiste découvre Quentin, le garçon qui se cache derrière Cookie.

Florent Gouëlou filme avec maîtrise sa romance décalée. Il capte le velours des nuits parisiennes traversées de néons. Ponctué de shows et de dance floors, Trois nuits par semaine rappelle Cruising (1980) de William Friedkin où Al Pacino était un flic de plus en plus sensible au milieu cuir gay new-yorkais qu’il explorait. Si le contexte et le traitement sont très différents, la rencontre entre deux mondes et ses conséquences chez les personnages sont au cœur des deux films.

Initiation

Plus lisse que Friedkin (qui a scandalisé la communauté gay avec son film), Florent Gouëlou a beaucoup de tendresse pour ses personnages. Lui-même queen, le réalisateur a déjà consacré deux courts-métrages à Cookie Kunty/Quentin (Romain Eck). La forme très libre du film évoque un docu-fiction, mais pimenté par le romanesque et la progression du récit. Florent Gouelou le définit comme une "traversée", ce qui renvoie au titre du film de Friedkin, (Crusing = croisière). Une traversée qui va devenir identitaire, la révélation d’une nouvelle nature chez Baptiste.

Trois nuits par semaine est un film initiatique, nourri aussi du vécu et de la réaction de Samia (Hafsia Herzi), la compagne de Baptiste. Mais c'est bien Cookie Kunty/Quentin qui est le cœur du film. Florent Gouëlou capte une personnalité, une nature, un univers, mais aussi une fraternité (sororité) à travers une histoire d’amour et d’amitiés. Un film sur la découverte de soi et de l'autre.

L'affiche de "Trois nuits par semaine" de Florent Gouelou (2022). (PYRAMIDE DISTRIBUTION)

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Florent Gouëlou

Acteurs : Pablo Pauly, Romain Eck, Hafsia Herzi, Harald Marlot, Holy Fatma

Pays : France

Durée : 1h55

Sortie : 9 novembre 2022

Distributeur : Pyramide Distribution

Synopsis : Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia, quand il fait la rencontre de Cookie Kunty, une jeune drag queen de la nuit parisienne. Poussé par l'idée d'un projet photo avec elle, il s'immerge dans un univers dont il découvre tout, jusqu'à entamer une relation avec Quentin, le jeune homme derrière la drag queen.