"Tranchées" : un documentaire saisissant du journaliste Loup Bureau sur le quotidien des soldats ukrainiens dans la guerre du Donbass

Une détonation, puis deux. L’image se balance dans tous les sens : Loup Bureau, qui porte la caméra, court pour se mettre à l’abri des bombardements. Pendant trois mois, le journaliste a filmé la guerre du Donbass, opposant l’armée ukrainienne aux séparatistes pro-russes, et le quotidien des soldats du drapeau bleu et jaune. Tranchées, son documentaire tourné en 2020, à la fois percutant et émouvant, sort en salle ce mercredi 11 mai.

"Les signes annonciateurs que ce conflit pouvait dégénérer étaient là. Mais nous avons fermé les yeux", estime Loup Bureau. Après avoir couvert le mouvement révolutionnaire ukrainien EuroMaidan et le début de la guerre en Ukraine en 2014, il est l’un des rares reporters occidentaux à avoir continué à se rendre régulièrement dans le Donbass. Le seul aussi à s'intéresser à cette guerre qui n’a jamais cessé. En huit ans, les combats ont fait 14 000 morts et des millions de déplacés.

Un soldat du 30e bataillon de l'armée ukrainienne après une attaque des séparatistes pro-russes. (Loup Bureau)

Des pelles plutôt que des armes

"Quand j’ai découvert pour la première fois que le conflit en Ukraine s’était transformé en une guerre de tranchées, le parallèle avec la Première Guerre mondiale m’a frappé", raconte Loup Bureau. Grâce à l'aide d'un ami et ancien soldat, Dima, il s’immisce en tant que journaliste au sein du 30e bataillon de l'armée ukrainienne. Il filme là un conflit d’aujourd’hui, planté dans un décor d’hier. "J’ai plus souvent eu en main une pelle ou un pied-de-biche et tout ce qu’il faut pour faire des fortifications que des armes", confie face caméra un imposant soldat, linge noué autour du crâne et sourire édenté. Il ajoute : "Si tu veux rester vivant, creuse."

Dans son documentaire, Loup Bureau montre des hommes en train de piocher. Caméra à l’épaule, il les suit sur le front, comme lors de leurs déambulations dans les sillons fraîchement labourés. L’image en noir et blanc fait ressortir les jeux d’ombres et de lumières des tranchées et des baraquements souterrains. Ce choix apporte une dimension poétique - voire mélancolique - au documentaire. Les visages des militaires, filmés en gros plan par le journaliste lors d’interviews, dégagent une certaine douceur. Loin de l’image brutale de la guerre.

Des soldats du 30e bataillon de l'armée ukrainienne lors d'un repas. (Loup Bureau)

Récréer une normalité

"Ce que j’ai appris de ces longs mois dans les tranchées, c’est que la violence physique n’est qu’une composante de la guerre", constate Loup Bureau. Jamais il n’enregistre de combats à proprement parler, mais s’attache plutôt à filmer le quotidien. La caméra scrute les soldats tentant de recréer une sorte de normalité : un homme coupe les cheveux d’un autre, une tablée discute sous les arbres, des militaires s'amusent avec des jeux vidéo sur une petite tablette… Sur le camp, des chats et des chiens se baladent en liberté : nombreux sont les moments de tendresse entre animaux et militaires.

Oxana, seule femme du bataillon, tente de rassurer un chaton après une forte détonation. Comme elle le fait avec les jeunes soldats. "Je dis aux gars, on est arrivés ensemble, on repartira ensemble", chuchote-t-elle dans l’intimité de son abri. Ici, elle joue le rôle de maman : plus âgée que la plupart des combattants – elle a 45 ans - elle veille sur ces enfants de 20 ans dont la tête "est remplie de vents, de courants d’air". Parfois, elle sature de leur manque de maturité. En interview, elle ajoute : "On peut toujours trouver un terrain d’entente avec eux. Je ne sais pas, je suis habituée à vivre avec eux."

Oxana, la seule femme du 30e bataillon de l'armée ukrainienne. (Loup Bureau)

Enfermement psychologique

Loup Bureau retranscrit la promiscuité inhérente aux tranchées à l’écran en utilisant le format 4/3. Des dimensions propices aux plans fixes et travaillés. Le journaliste introduit ce qu‘on appelle en photographie "le cadre dans le cadre" : il filme un soldat à travers une porte. Les bords de l’écran sont noirs et l’image s’allonge. En rétrécissant ainsi le cadrage, il illustre l’enfermement psychologique des soldats. Certains bâillent, d’autres attendent, cigarette à la main. Souvent, les interviews - où plusieurs militaires confient leurs inquiétudes - sont interrompues par des déflagrations.

Un soldat du 30e bataillon de l'armée ukrainienne lors d'une attaque des séparatistes pro-russes. (Loup Bureau)

La peur de mourir

"Quand on filme un soldat sur le front, on capture quelque chose d’extrêmement intime et précieux. La proximité avec la mort touche notre existence même, notre nature la plus profonde", explique Loup Bureau. Lors d’un bombardement, sa caméra filme l’arrivée d’un soldat dans les tranchées. Encore essoufflé, il raconte qu’il revient du front et qu’il a tout juste échappé à la mort. Il parle comme si le journaliste n’était pas là. "Au fil de mes allées et venues, ils se sont habitués à ma présence et j’ai gagné leur confiance", précise le réalisateur.

Habituellement, les reporters ne sont autorisés à rester que quelques jours sur les lignes de front. Ils sont automatiquement suivis par un attaché de presse et n'ont pas le droit de dormir sur place. Pas cette fois. Grâce aux négociations menées par son ami Dima, avec les commandants, Loup Bureau s’est infiltré nuit et jour au sein du bataillon. Muni d'un gilet pare-balles de 20 kilos tout le long du tournage, sans aucune autre équipe technique l'accompagnant, le journaliste - qui a lui-même risqué sa vie - livre avec Tranchées un témoignage inédit et poignant de la guerre du Donbass, prémices de l'invasion de la Russie en Ukraine.

La fiche

Genre : Documentaire

Réalisateur : Loup Bureau

Pays : France

Durée : 1h25

Sortie : 11 mai 2022

Distributeur : Les Alchimistes

Synopsis : Sur la ligne de front du Donbas, les soldats du 30ème bataillon de l’armée ukrainienne affrontent des séparatistes soutenus par la Russie. Le réalisateur Loup Bureau nous plonge dans cette expérience de guerre, à hauteur d’hommes et au cœur des tranchées. Là où chacun doit à la fois se protéger de la mort, mais aussi tenter de recréer une normalité dans l’univers anormal du conflit.