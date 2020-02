"Tout peut changer, et si les femmes comptaient à Hollywood?" : bonne question, mais documentaire décevant

La condition féminine dans le monde du cinéma fait la Une depuis l’affaire Weinstein, producteur phare de la Mecque du cinéma, actuellement en jugement pour harcèlement sexuel. Le documentaire de Tom Donahue fait le point sur une situation à laquelle chaque jour ne suffit pas.

Initié et produit par l’actrice Geena Davis (Thelma et Louise, La Mouche), Tout peut changer, et si les femmes comptaient à Hollywood ?" (sortie mercredi 19 février), fait un focus sur la condition de la femme à Hollywood depuis les origines. Alimenté de statistiques inédites et d’interviews de stars telles que Meryl Streep, Natalie Portman, Reese Witherpoon, Cate Blanchett ou Jessica Chastain, le film vaut par son sujet sous les feux de l’actualité, mais pèche par sa forme télévisuelle.

Film événement

Réalisé par Tom Donahue, qui avait déjà produit le documentaire Casting By (2012) sur Marion Dougherty, qui a offert leur premier rôle à James Dean, Warren Beatty, Robert Redford, Christopher Walken ou Glenn Close, le cinéaste était tout désigné pour mettre en images Tout peut changer. Avec un casting de stars, dont beaucoup ont déjà porté haut et fort leur voix sur le sujet de la condition de la femme à Hollywood, s’il apporte de l’eau au moulin pour la cause, son film est dépassé dans la forme.

Tout peut changer est composé d’interviews à l’image formatée (interlocutrice cadrée plan fixe sur un fauteuil face caméra), entrecoupées d’extraits très courts de films qui font écho à leurs propos. Des personnalités plus discrètes du cinéma américain, tels que des productrices, des directrices de castings, des distributrices, ou des exploitantes de salles… succèdent aux stars présentes qui constituent la valeur ajouté d'un film qui doit faire événement.

Flot et flux de paroles

Le documentaire de Tom Donahue est inattaquable sur le fond. Notamment pour ses rappels historiques sur la place des femmes à Hollywood, leur valorisation dans le glamour disproportionnée par rapport à leur quotidien professionnel, où cinéastes et producteurs sont souvent méprisants, sans parler de leur rémunération inférieure à celle de leurs équivalents masculins. Le film vaut aussi parce que ce propos dépasse les pratiques hollywoodiennes pour s'élargir à l’ensemble des professions, et ce aux Etats-Unis comme en dehors. Ce qui se vérifie notamment en France, dans le monde sportif, littéraire ou musical. Mais toutes les sociétés, voire civilisations humaines, ne sont-elles pas à revoir ?

Le propos féministe est donc des plus pertinents et édifiant, mais le débit de paroles dans le film est difficile à suivre, avec des sous-titres trop éphémères, d’autant plus illisibles qu’ils chevauchent souvent les infographies renseignant sur la fonction des intervenantes. La thèse fait le constat d’une situation qui fait la Une depuis plus de deux ans, et si elle n’apporte pas grand-chose de nouveau sur le sujet, le film a le mérite d’effectuer une synthèse et de donner une piqûre de rappel éloquente.

La fiche

Genre : Documentaire

Réalisateur : Tom Donahue

Acteurs : Geena Davis, Meryl Streep, Chloë Grace Moretz, natalie Portman, Reese Witherspoon, Jessica Chastain, Yara Shahidi, Taraji P. Henson, Cate Blanchett

Pays : Etats-Unis

Durée : 1h35

Sortie : 19 février 2020

Distributeur : Alba Films



Synopsis : Tout peut changer est un documentaire qui révèle ce qui se cache derrière l'une des aberrations de l'industrie du cinéma américain : la sous-représentation des femmes à Hollywood. Le réalisateur Tom Donahue met en avant des décennies de discrimination à l'égard des femmes derrière et devant la caméra, grâce notamment à une méthode inédite d’étude des données chiffrées, avec, à l’appui, des centaines de témoignages accablants. Plus important encore, le film cherche et propose des solutions qui vont au-delà de l'industrie du cinéma et bien au-delà des frontières américaines, à travers les témoignages de nombreuses voix d'Hollywood, dont Meryl Streep, Cate Blanchett, Natalie Portman, Reese Witherspoon, Sandra Oh, Jessica Chastain, Chloë Grace Moretz, Shonda Rhimes, ou encore, Geena Davis, également productrice exécutive du film ; pour mettre en exergue ce qui peut et doit changer.