"The Outrun" : le combat d'une jeune femme contre l'alcoolisme, galvanisé par la force tellurique des îles du nord de l'Écosse

Après Benni et Impardonnable, diffusé uniquement sur Netflix, The Outrun le troisième long-métrage de la réalisatrice allemande Nora Fingscheidt est une adaptation du roman autobiographique de l'écrivaine et journaliste écossaise Amy Liptrot. Il raconte le long et difficile chemin d'une jeune Écossaise pour se soigner de son addiction à l'alcool et de sa dépression liée en partie à la bipolarité de son père. Déployée dans une mise en scène puissante en accord avec les éléments de ces îles d'Écosse fouettées par les vents, The Outrun ("L'Écart") sort dans les salles le 2 octobre 2024.

Après un énième drame lié à son addiction et des tentatives infructueuses pour s'en sortir, Rona (Saoirse Ronan), la trentaine, décide de quitter Londres et de rentrer dans sa famille sur l'île principale des Orcades, dans le nord de l'Écosse. La jeune femme a grandi là avec son père atteint d'une maladie mentale et avec sa mère, qui s'est réfugiée dans la religion pour supporter la maladie de son mari, régulièrement sujet à des crises aiguës.

De retour à la maison, Rona aide son père avec les moutons, puis elle se fait embaucher par une association de préservation de la nature qui a lancé une grande campagne pour réintroduire un oiseau, le roi caille, en voie de disparition.

En renouant avec cette vie en contact avec la nature et avec ses parents, Rona est assaillie par les souvenirs de son enfance auprès d'un père fantasque et malade. Elle revient aussi sur sa vie d'étudiante en biologie à Londres, ses nuits festives, qui l'ont vue sombrer peu à peu dans l'alcoolisme.

Incapable de supporter l'abstinence, la séparation avec son amoureux qui a fini par la quitter, Rona décide de s'isoler encore plus et s'installe dans une petite maison battue par les vents sur l'île de Papay, l'une des plus petites de l'archipel. Là, dans une extrême solitude et au contact de la puissance des éléments, grâce aussi à la présence pudique et bienveillante des habitants de l'île, elle retrouve enfin un peu de sérénité.

Le passé "qui nous suit"

La réalisatrice navigue dans ces trois temporalités comme le fait la mémoire, de manière aléatoire, dans un présent sans cesse assailli par les réminiscences qui surgissent sans prévenir, scories de ce passé "qui nous suit".

La caméra épouse les ondulations du temps présent et celui des souvenirs dans une mise en scène menée dans une grande liberté. L'actrice américano-irlandaise Saoirse Ronan, vue dans Lady Bird et Les Filles du docteur March, porte haut ce personnage bouleversant qui se bat comme un diable pour aller mieux et se débarrasser de l'alcool et des fantômes qui entravent sa vie.

"The Outrun" de Nora Fingscheidt, sortie le 2 octobre 2024. (UFO)

Tourné dans les lieux mêmes où Amy Liptrot a passé seule deux hivers pour écrire son livre, le film met en scène la nature comme un élément constitutif de la dramaturgie. Ce corps à corps entre Rona et les vibrations de son île finit par dessiner pour Rona une "géologie personnelle", qui lui ouvre un chemin vers l'acceptation du monde tel qu'il est, et aussi d'elle-même et de son histoire.

Un film très réussi, qui met au service de ce voyage intérieur, une forme singulière d'une grande justesse. Le livre d'Amy Liptrot est réédité chez Pocket le 3 octobre 2024 à l'occasion de la sortie du film.

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Nora Fingscheidt

Acteurs : Saoirse Ronan, Paapa Essiedu, Stephen Dillane

Pays : Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne

Durée : 1h58

Sortie : 2 octobre 2024

Distributeur : UFO Distribution

Synopsis : Rona, bientôt la trentaine, brûle sa vie dans les excès et se perd dans les nuits londoniennes. Après l'échec de son couple et pour faire face à ses addictions, elle trouve refuge dans les Orcades, ces îles du nord de l'Écosse où elle a grandi. Au contact de sa famille et des habitants de l'archipel, les souvenirs d'enfance reviennent et se mêlent, jusqu'à s'y confondre, avec ceux de ses virées urbaines. C'est là, dans cette nature sauvage qui la traverse, qu'elle trouvera un nouveau souffle, fragile mais chaque jour plus puissant.