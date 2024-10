"The Killer" : John Woo féminise le remake de son film de 1989, avec Nathalie Emmanuel et Omar Sy

Quelle mouche a piqué John Woo à refaire un des films qui ont forgé sa légende ? Un rien exotique dans Paris, The Killer au féminin tente une opération glamour édulcorée par rapport à son précédent, sur les écrans mercredi 23 octobre.

Lors d’un contrat à Paris, une tueuse à gages provoque la cécité d’une jeune femme, chanteuse, témoin de son multiple meurtre dans un cabaret. Touchée, elle décide de prendre un nouveau contrat pour payer l’opération qui pourrait lui faire recouvrer la vue.

Histoire de rédemption, The Killer version 2024 sent le réchauffé, même si John Woo renouvelle les scènes de poursuite et de mitraillages qui fourmillent dans ses films. Le rythme du film tient la route, même si l’intrigue est un peu surdéveloppée sur plus de deux heures.

Situé dans le quartier des Invalides, The Killer ne se dépare pas des clichés parisiens, John Woo ne cherchant pas à en réchapper.

John Woo féminise son "killer"

Le cinéaste va dans le sens de l'époque en faisant de son killer une killeuse. Si l'angle vaut le coup d'être tenté, il traduit une tendance, teintant un peu d'opportunisme le film. Mais homme ou femme, on y retrouve la mise en scène opératique de ses "gunfights" et ses froissages de tôles emblématiques de ses thrillers.

Le film trouve son précédent dans Nikita (1990) de Luc Besson, peu de tueuses à gages peuplant les thrillers. Mais John Woo occupe son univers, renouant avec son passé tout en pensant se renouveler en féminisant un de ses thrillers virils emblématiques. The Killer 2024 reflète son époque, dans un film aux qualités techniques impressionnantes, un rien complaisant sur sa durée, efficace, mais vite oublié.

La fiche

Genre : Thriller

Réalisateur : John Woo

Acteurs : Nathalie Emmanuel, Sam Worthington, Omar Sy, Diana Silvers, Saïd Taghmaoui, Hugo Diego Garcia, Aurelia Agel, Eric Cantona

Pays : Etats-Unis

Durée : 2h05

Sortie : Mercredi 23 octobre 2024

Distributeur : Universal Pictures International France

Interdit aux moins de 12 ans

