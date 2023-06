"Stars at Noon", le déconcertant trou noir de Claire Denis, Grand prix du Festival de Cannes en 2022

Réalisatrice talentueuse, Claire Denis laisse pantois avec "Stars at Noon", en salles ce mercredi 14 juin, film maladroit qui avait sidéré la Croisette en 2022, tout en remportant le Grand prix du Festival de Cannes.

Cinéaste exigeante et talentueuse, Claire Denis (Les Salaud, White Material) part dans tous les sens avec Stars at Noon, film décousu et long, sorti ce mercredi 14 juin. A croire qu’elle a mis bout à bout des rushes improvisées sur un canevas d’espionnage, prétexte à une passion sous le soleil nicaraguayen anecdotique. Le jury cannois en 2022, présidé par Vincent Lindon, qui a tourné plusieurs fois avec la cinéaste, en avait décidé autrement, en lui décernant un inattendu Grand prix.

Improbable

Trish, journaliste américaine bloquée sans papiers au Nicaragua en pleine élection, croise Daniel, un Anglais qui pourrait la dépêtrer de ce mauvais pas. Elle tombe de Charybde en Scylla avec cet espion séduisant recherché par la CIA, qui va lui faire traverser tous les dangers.

Claire Denis dans un film d’espionnage ? Improbable, mais pourquoi pas ? Le genre offre des possibilités multiples avec les intrigues les plus tordues, où l’on aime se perdre. Des labyrinthes qui ne sont pas sans déplaire à la cinéaste. Mais qui tombent dans une impasse.

Série Z

La sécurité que trouve Trish auprès de Daniel la met en danger dans la découverte d'une passion. Claire Denis filme l’attente et l’ennui dans un exotisme de films Z. Comme eux, Stars at Noon est dénué de dramaturgie, mais il oublie de faire court. Le film s'étend sur 2h17, ce qui fait partie du projet, parlant d’ennui. Un temps suspendu que comblent Trish et Daniel dans la moiteur de chambres improvisées, comme s’ils inventaient l’eau chaude.

Dur pour cette auteure qui nous a donné de beaux films. Le Grand prix du Festival de Cannes décerné à Stars at Noon en 2022 la dessert plus qu’autre chose, en donnant un coup de projecteur sur un film surclassé et qui ne donne pas envie d’y revenir.

L'affiche de Stars at Noon" de Claire Denis (2023). (AD VITAM)

La fiche

Genre : Espionnage / Passion

Réalisatrice : Claire Denis

Acteurs : Margaret Qualley, Joe Alwyn, Danny Ramirez, Benny Safdie

Pays : Canada / Grèce / France / Royaume-Uni

Durée : 2h17

Sortie : 14 juin 2023

Distributeur : Ad Vitam

Synopsis : Une jeune journaliste américaine en détresse bloquée sans passeport dans le Nicaragua d’aujourd’hui en pleine période électorale rencontre dans un bar d’hôtel un voyageur anglais. Il lui semble être l’homme rêvé pour l’aider à fuir le pays. Elle réalise trop tard qu’au contraire, elle entre à ses côtés dans un monde plus trouble, plus dangereux.