"Selfie" : comédie loufoque et bien vue sur notre addiction aux écrans numériques

Téléphones mobiles, ordinateurs, tablettes, Internet, réseaux sociaux… Les écrans numériques ont envahi notre vie avec plus ou moins de bonheur : "Selfie" prend le sujet à bras le corps avec un humour décapant et intelligent.

Pas moins de cinq réalisateurs sont à la tête de Selfie qui met en boîte l’événement sociétal le plus important depuis l’arrivée de la télévision dans nos foyers : la multiplication des écrans numériques dans nos vies quotidiennes. Internet et réseaux sociaux rythment nos journées avec une emprise chronophage et des conséquences comportementales que Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet, Cyril Gelblat et Vianney Lebasque mettent en scène dans un film à sketchs très drôle et pertinent.

Le film qu’on attendait

Une famille est désarçonnée quand sa chaîne YouTube perd ses abonnés ; Bettina (Elsa Zylberstein), prof réfractaire à Internet, devient addict aux écrans allant jusqu’au harcèlement de son entourage ; Florian (Finnegan Oldfield) multiplie les contacts sur les sites de rencontre pour s’en moquer en tête-à-tête ; Romain (Manu Payet) est un acheteur compulsif sur Internet, ne croyant qu’aux algorithmes pour diriger ses choix… Autant de cas d’école dans lesquels tout un chacun peut se reconnaître dans son usage des nouvelles technologies.

Apollo Films Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet, Cyril Gelblat et Vianney Lebasque réalisent le film qu’on attendait sur l’usage de nos mobiles, portables, ordis et autres tablettes. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils touchent juste avec un humour constant en multipliant les intrigues. Ils parviennent à surfer sur le genre difficile du film à sketchs en passant constamment d’un cas à l’autre, au lieu d’en raconter un après l’autre, ce qui donne au film un ton choral plus que segmenté.

Vie "digitale"

Le quintette de réalisateurs parvient à ne pas donner une impression hétérogène au film. Chaque histoire, très différente, s’articule l’une à l’autre avec fluidité, jusqu’à ce que certains protagonistes se retrouvent à un évènement commun, une cérémonie de mariage catastrophe, suite à l’intervention d’un hacker. Les acteurs sont tous formidables : Manu Payet, Elsa Zylberstein, Blanche Gardain, Max Boublil, Finnegan Oldfield ou Maxence Tual, pour ne citer qu’eux.

Sébastien Chassagne dans "Selfie" de Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet, Cyril Gelblat et Vianney Lebasque.. (Apollo Films)

Il ressort de cette vision pertinente de nos nouvelles habitudes de vie "digitale", un constat d’isolement malgré un flux exponentiel de communication. Les comportements inhérents aux écrans fait paradoxalement se retourner les adptes sur eux-mêmes, dont l’addiction-même reflète la solitude.

L'usage de ces machines est en même temps une quête de soi face à une perte d’identité où chacun cherche à être unique tout en faisant, paradoxalement, la même chose. Selfie a l’intelligence de nous faire rire aux éclats de nous-mêmes avec une belle pertinence. Un effet miroir hilarant.

L'affiche de "Selfie" de Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet, Cyril Gelblat et Vianney Lebasque. (Apollo Films)

La fiche

Genre : Comédie

Réalisateurs : Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet, Cyril Gelblat et Vianney Lebasque.

Acteurs : Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet, Max Boublil, Finnegan Oldfield, Sebastien Chassagne, Maxence Tual, Fanny Sidney

Pays : Grande-Bretagne / Etats-Unis

Durée : 1h59

Sortie : 15 janvier 2020

Distributeur : Universal Pictures International France



Synopsis : Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, certains d’entre nous finissent par craquer. Addict ou technophobe, en famille ou à l’école, au travail ou dans les relations amoureuses, Selfie raconte les destins comiques et sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise de nerfs…