"Rue du conservatoire" : dans un documentaire bouleversant, Valérie Donzelli filme les derniers moments de formation de jeunes acteurs en devenir

Valérie Donzelli retourne dans les murs d'une institution qui n'avait pas voulu d'elle. Sans rancune, elle filme la ferveur d'une classe de jeunes acteurs, leurs espoirs, leurs doutes, leurs rêves. Présenté en avant-première au Festival du film d'Angoulême, Rue du conservatoire sort dans les salles le 18 septembre 2024.

Autrefois, Valérie Donzelli a passé le difficile concours d'entrée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Elle l'a raté, mais cela ne l'a pas empêchée de devenir actrice et réalisatrice. Bien des années plus tard, elle y est revenue pour donner une masterclass.

Là, elle a rencontré Clémence, et quand la jeune fille s'est lancée dans une mise en scène d'une adaptation d'Hamlet avec les élèves de sa classe, Valérie Donzelli a accepté de filmer l'aventure. Pendant plusieurs semaines, la réalisatrice a accompagné ce projet avec sa caméra et avec ses encouragements.

Ainsi, on assiste à la naissance d'un spectacle, des premières répétitions jusqu'à la représentation.

Construit comme un journal de bord, le récit de cette aventure filmée sur le vif, caméra mobile, au présent, est entrelacé de séquences plus générales, caméra posée, où les jeunes acteurs et actrices confient comment ils sont arrivés là, leur rapport au métier d'acteur, leurs craintes et leurs rêves.

"J'ai compris que l'endroit où je serais le plus libre au monde, c'était sur scène" Clémence Coullon dans "Rue du conservatoire"

Valérie Donzelli s'empare de cette matière vivante qu'est le théâtre "avec les moyens du bord", mais avec maestria. À la manœuvre, une caméra qui accompagne le mouvement sans jamais le heurter, à l'affût de la moindre étincelle, du moindre souffle qui irrigue ce moment de vie extrême, tendu, plein d'une vitalité qui déborde.

La réalisatrice filme les acteurs, leur insatiable besoin d'être regardés. Elle sait de quoi elle parle. "Ce qu'on cherche, c'est l'amour". Elle filme aussi le travail de groupe, l'énergie de ce "collectif, qui rend si fort".

Moment clé

Le film fait également des va-et-vient entre le conservatoire et la sphère intime de la réalisatrice, qui vit une séparation au moment du tournage. Un événement dont elle fait un récit pudique, en arrière-plan, composé d'images furtives, souvent floues.

Le documentaire saisit donc deux moments clés, deux moments de transition, autant pour ceux qui sont devant la caméra que pour celle qui la tient. Les jeunes dans quelques semaines quitteront le conservatoire et se lanceront dans la vie. La réalisatrice entame un nouveau chapitre de la sienne.

"Rue du conservatoire" de Valérie Donzelli, sortie le 18 septembre 2024. (DIAPHANA DISTRIBUTION)

Les échos se font entendre entre les premiers pas de Clémence dans son travail de mise en scène (qu'elle maîtrise déjà de manière étonnante) et le regard rétrospectif de Valérie Donzelli sur son propre parcours.

"C'est ce que j'avais envie de montrer. Cette dernière année vue par cette jeune femme. Clémence, actrice comme moi, et qui met en scène comme moi", souligne la réalisatrice dans la présentation du film.

"Votre fougue et votre jeunesse me bouleversent, et pendant ce temps je fête mes 50 ans" Valérie Donzelli dans "Rue du Conservatoire"

Dans ce jeu de miroirs et de regards croisés, la réalisatrice observe, et Clémence se laisse observer, tout comme ses camarades, qui la suivent et se donnent à fond dans ce projet collectif.

Qui sont ces jeunes acteurs qui feront non seulement le théâtre et le cinéma de demain, mais aussi le monde de demain ? Un monde différent de celui que la réalisatrice a traversé, différent aussi de celui de Claire Lasne‑Darcueil, la directrice du conservatoire, elle aussi sur le départ, et dont on sent que l'intelligente bienveillance a joué un rôle dans ce que ces jeunes acteurs sont devenus en passant par cette institution.

Passage de relais

Le monde du théâtre a changé. #Metoo est passé par là, mais pas seulement. Une nouvelle génération est en train de construire un nouveau monde. Ainsi se noue une conversation entre deux générations, donnant à voir un moment de transmission à l'œuvre, en direct.

Et c'est sans doute, au-delà de l'extrême énergie, de la joie, de la liberté, de la force et de la fragilité mêlée des jeunes acteurs, ce qui donne à ce film un souffle extraordinaire, qui nous transporte et nous émeut aux larmes.

"Rue du conservatoire" de Valérie Donzelli, sortie le 18 septembre 2024. (DIAPHANA DISTRIBUTION)

La fiche

Genre : Documentaire

Réalisateur : Valérie Donzelli

Pays : France

Durée : 1h20

Sortie : 18 septembre 2024

Distributeur : Diaphana Distribution

Synopsis : "En 1996, j'ai passé le concours du conservatoire. Je l'ai raté. Il y a un an, on m'a demandé d'y faire une masterclass sur le jeu d'acteur au cinéma. J'y suis allée. J'ai rencontré une jeunesse vivante, joyeuse et passionnée. Parmi mes élèves, il y avait Clémence. L'année d'après, elle m'a demandé de filmer leur dernier spectacle. J'ai ressenti son urgence et la peur qu'elle avait de quitter ce lieu mythique. Alors, j'ai accepté. En filmant cette jeunesse, j'ai revisité la mienne." Valérie Donzelli