"Robuste" : Gérard Depardieu en acteur bougon face à une agente de sécurité dévouée, dans un double portrait touchant

La jeune réalisatrice Constance Meyer a bien de la chance de réunir dans son premier long métrage Gérard Depardieu et Déborah Lukumuena, César 2017 de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Divines. Dans Robuste, qui sort mercredi 2 mars, le duo fonctionne à merveille, où l’un incarne un acteur fragilisé par son âge, et l’autre une collaboratrice qui découvre la face cachée d’une star désabusée.

Antipodes

Acteur phare de cinéma, Georges doit remplacer son fidèle agent de sécurité retenu par d’autres missions, alors qu’il commence un tournage. C’est Aïssa qui a été désignée pour l’accompagner dans tous ses déplacements, comme chauffeur et protectrice. Rattrapé par l’âge, Georges se remet en cause mais va trouver chez cette jeune femme un regain de vitalité.

Gérard Depardieu joue Gérard Depardieu. Dite comme cela, la formule est peut-être excessive, sans savoir exactement ce que l’acteur a mis de personnel dans ce rôle qui renvoie à son statut dans le cinéma français. Mais l’intérêt est ailleurs, et doit beaucoup au scénario qu’a écrit la réalisatrice Constance Meyer. Tout le sel se trouve dans la rencontre entre deux êtres qui n’auraient jamais dû se croiser. Aux antipodes de la star, cette jeune femme des banlieues va donner à ce dernier une leçon de vie.

Reconnaissance

La corpulence de Gérard Depardieu et de Déborah Lukumuena est la première chose qui va rapprocher l’acteur de sa protectrice quand ils se découvrent. Autre point commun : Aïssa, employée d’une agence de sécurité, est aussi, comme Georges, une femme publique, puisque championne de lutte sportive. Il sera d’ailleurs spectateur à l’une de ses compétitions, comme elle le verra œuvrer sur le plateau de tournage.

Pas facile à vivre et exigeant, Georges, des plus solitaires, va réclamer de plus en plus cette présence qui recrée son lien avec l’extérieur, allant jusqu’à inviter son employée à résider chez lui. C’est une des qualités du film de suivre cette évolution des personnages, ce cheminement que vont effectuer Georges et Aïssa l’un vers l’autre. Géant aux pieds d’argile, Georges constate la force de son accompagnatrice dans l’exercice de son métier, et dans sa capacité à le supporter. Une double reconnaissance s’effectue, nourrie de petites touches qui traduisent une découverte mutuelle dans un film à l’écriture sensible et à l’interprétation remarquable.

L'affiche de "Robuste" de Constance Meyer (2022). (DIAPHANA DISTRIBUTION)

La fiche

Genre : comédie dramatique

Réalisatrice : Constance Mayer

Durée : 1h35

Pays : France / Belgique

Sortie : 2 mars 2022

Distributeur : Diaphana Distribution



Synopsis : Lorsque son bras droit et seul compagnon doit s’absenter pendant plusieurs semaines, Georges, star de cinéma vieillissante, se voit attribuer une remplaçante, Aïssa. Entre l’acteur désabusé et la jeune agente de sécurité, un lien unique va se nouer.