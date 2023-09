Pierre Niney et Blanche Gardin dans "Le livre des solutions", autofiction hilarante de Michel Gondry

Après huit ans d'absence, le réalisateur Michel Gondry fait son retour avec "Le livre des solutions", le récit tendre et chaotique d'un réalisateur aussi génial que tourmenté.

Le livre des solutions, autoportrait génial d’un réalisateur ultra créatif et indomptable, se permet toutes les excentricités. Le dernier film de Michel Gondry est à découvrir en salles le 13 septembre 2023. Ce mélange d'ingéniosité, d'artisanat et de folie créatrice est porté par un souffle humoristique euphorisant.

Les idées fusent jour et nuit



Sous les traits d'un Pierre Niney aussi agaçant qu'attachant, Marc est un réalisateur incompris, le cauchemar des producteurs soucieux de leur retour sur investissement. Lorsqu'il comprend que les producteurs de son nouveau film s'apprêtent à le terminer sans lui, il s'enfuit avec son équipe et ses rushs chez sa tante Denise dans les Cévennes.

Ce chef d'équipe sans concession, dont les idées fusent jour et nuit, emmène dans son sillage une monteuse opiniâtre (Blanche Gardin) qui oscille entre protection bienveillante et exaspération, une chargée de production dévouée (Frankie Wallach) et un assistant allergique qui tousse en toute circonstance. Pilier bienveillant et accueillant de cette petite communauté, la tante Denise (Françoise Lebrun) veille avec un amour sans faille sur son neveu qui a la trempe d'un génie.

Drôle et poétique



La frénésie de Marc est incroyablement drôle et poétique. Le livre des solutions, à l'image de son personnage principal, s'autorise toutes les digressions. C'est ainsi qu'un renard en papier ouvre son salon de coiffure au milieu du film, et que Denise se retrouve à transmettre ses secrets de cuisine dans un DVD consacré aux recettes saisonnières.

A travers ce portrait touchant d'un homme qui se sent "triste le matin et manipulé l’après-midi", Michel Gondry va loin dans l'autodérision. Il rend aussi hommage à tous ceux qui, malgré les colères et la frénésie créatrice incontrôlable, protègent avec tendresse cet artiste tourmenté qui ne parvient pas à regarder son film en intégralité. L’histoire ne dit pas si Michel Gondry a lui-même visionné Le livre des solutions avant sa première mondiale à la Quinzaine des cinéastes en mai dernier à Cannes. Le mystère reste entier. Une seule certitude, cette comédie est chaudement recommandée.

L'affiche du "LIvre des solutions" de Michel Gondry (2023). (THE JOCKERS : THE BOOKMAKERS)

La fiche

Genre : Comédie

Réalisateur : Michel Gondry

Acteurs : Pierre Niney, Blanche Gardin, Françoise Lebrun, Vincent Elbaz, Frankie Wallach et Camille Rutherford

Pays : France

Durée : 1h42

Sortie : 13 septembre 2023

Synopsis : Marc s'enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa tante Denise. Sur place, sa créativité se manifeste par un million d'idées qui le plongent dans un drôle de chaos. Marc se lance alors dans l’écriture du Livre des Solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ses problèmes.