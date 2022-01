"Nightmare Alley" : Guillermo del Toro signe un troublant film noir dans les règles de l’art

Le réalisateur mexicain poursuit sa filmographie sans fautes avec Nightmare Alley, sur les écrans mercredi 19 janvier. Avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette et Ronney Mara, ce nouvel opus d’après le roman de William Lindsay Gresham (Gallimard) rassemble antihéros ténébreux, femme fatale et manipulation dans un scénario et une mise en scène remarquables.

Charme sombre

Au début des années 1940, ambitieux mais sans emploi, Stanton Carlisle est embauché dans une fête foraine itinérante et découvre la magie mentaliste auprès de la voyante Zeena et de son mari. Désormais initié et connaissant le succès à New York avec sa fidèle Molly, il est contacté par un riche et puissant magna qui cherche à communiquer avec sa femme décédée. Aidé d’une intrigante psychiatre, il monte une arnaque qui pourrait se retourner contre lui.

Guillermo del Toro retrouve le charme sombre du film noir américain des années 1940 dans une reconstitution au cordeau, un scénario coécrit par William Lindsay Gresham (pour la version de 1946), et des acteurs en osmose. D’emblée le charme opère dans l’image aux couleurs chaudes et l’ambiance des foires d’antan, cadre iconoclaste qui évoque Freaks (1932) de Tod Browning. La suite se déploie avec une intrigue où l’on se demande qui manipule qui.

Lauren Baccal et Veronica Lake

Si le scénario et le traitement de Guillermo del Toro sont tout en références au film noir, Nightmare Alley reste teinté de fantastique, son genre de prédilection, en se déroulant dans le monde de la magie. Bradley Cooper, interprète principal et coproducteur du film, trouve chaussure à son pied, entouré d’une Toni Collette empathique et une Cate Blanchett envoûtante, toutes deux évoquant Veronica Lake et Lauren Baccal. Le reste de la distribution, avec Ronney Mara déjà citée, est aux petits oignons : Willem Dafoe, Richard Jenkins et Ron Perlman.

Bradley Cooper dans "Nightmare Alley" de Guillermo Del Toro (2022). (KERRY HAYES/2021 20th Century Studios All Rights Reserved)

Le réalisateur signe un des ses meilleurs films, sinon le plus abouti. Citatif, comme de coutume, Guillermo del Toro fait de ses emprunts une œuvre nouvelle, au-delà de l’hommage. Adapté d’un roman de 1946, le film est le remake de la version de la même année, signé Edmund Goulding (Le Charlatan). Le mentalisme, qui consiste à faire croire à des facultés parapsychologiques par des trucs, est très en vogue en ce moment. Nightmare Alley tombe à pic et enchantera les amateurs de mystère, dans une intrigue menée de main de maître. Fascinant.

L'affiche de "Nightmare Alley" de Guillermo Del Toro (2022). (THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE)

La fiche

Genre : Thriller

Réalisateur : Guillermo del Toro

Acteurs : Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Ronney Mara, Willem Dafoe, Richard Jenkins et Ron Perlman.

Pays : Etats-Unis

Durée : 2h31

Sortie : 19 janvier 2022

Distributeur : The Walt Disney Company



Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Synopsis : Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlisle débarque dans une foire itinérante et parvient à s’attirer les bonnes grâces d’une voyante, Zeena et de son mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme. S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour le succès et décide d’utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l’élite de la bonne société new-yorkaise des années 40. Avec la vertueuse et fidèle Molly à ses côtés, Stanton se met à échafauder un plan pour escroquer un homme aussi puissant que dangereux. Il va recevoir l’aide d’une mystérieuse psychiatre qui pourrait bien se révéler la plus redoutable de ses adversaires.