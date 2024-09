"Ni chaînes Ni maîtres" : le palpitant conte du cinéaste Simon Moutaïrou sur le marronnage, conquête de la liberté au temps de l'esclavage

Les victimes de la traite négrière ont toujours cherché à briser leurs chaînes, à chaque étape de leur mise en captivité. Ni chaînes Ni maîtres de Simon Moutaïrou, en salles le 18 septembre 2024, est un film sur le marronnage. La pratique consistait pour une personne esclave à s'échapper de la propriété de son maître.

Pour son premier film, dont il est aussi scénariste, le réalisateur franco-béninois remonte le temps et propulse les spectateurs dans l'actuelle Ile Maurice au sein d'une population d'esclaves, originaires du Sénégal, qui a vraiment existé. En 1759, sur l'Isle de France, Mati (Anna Diakhere Thiandoum) et son père Massamba (Ibrahima Mbaye) deviennent des nègres marrons, des esclaves en fuite. Sur leurs traces, la redoutable Madame la Victoire (Camille Cottin) engagée par leur propriétaire, Eugène Larcenet (Benoît Magimel).

Les esclaves en cavale et ceux qui sont à leurs trousses – la chasseuse et ses fils – se livrent un impitoyable combat. La seule issue acceptable pour les premiers est la liberté. Massamba avait toujours espéré mettre fin à sa condition d'esclave dans les règles de l'art : être affranchi. N'est-il pas, par l'indispensable "médiateur" de cette plantation, lui qui manie aussi bien le wolof que "la langue du Blanc" que lui a apprise le fils de son maître, un abolitionniste ?

La jeune Mati, elle, défend l'option de la fuite afin de retrouver d'autres esclaves qui ont déjà arraché leur liberté. Quand elle s'échappe de la plantation Larcenet, son père est mû par son instinct paternel. À 100 à l'heure, Massamba se lance à sa recherche au cœur d'une nature hostile, mais domptable pour les besoins de la cause. Moutaïrou accélère même parfois l'image pour donner encore du rythme à son récit.

À une réalité historique, Simon Moutaïrou insuffle une dimension épique et philosophique. Ce qui apporte de la substance à une mise en scène mêlant action, thriller et fantastique. La distribution transporte l'audience tout comme une photo époustouflante. Mais c'est au fil de l'eau que le cinéaste passe en revue les stratégies des différents acteurs – exploités et exploiteurs – vivant dans cette société esclavagiste. Recouvrer sa liberté, suggère par ailleurs Moutaïrou, c'est retrouver son identité culturelle pour les personnes esclaves. La quête va au-delà d'une simple aspiration physique et matérielle.

Encouragée par Mati, Massamba renoue ainsi avec la spiritualité de ses ancêtres sénégalais que l'initié avait comme enterré en même temps que sa liberté. À sa foi est confrontée celle de la catholique Madame La Victoire qui, elle aussi, fait appel à son Dieu dont les relais de l'époque assurent inlassablement que les Noirs d'Afrique "n'ont pas d'âme". Des "bêtes" à qui l'on peut appliquer les cruelles règles du Code noir.

En mission avec panache

Avant d'être réalisateur, Simon Moutaïrou est un conteur. Et il a réussi à nourrir son premier long-métrage d'une dimension symbolique qui lui confère l'envergure des films de la saga Black Panther. Des œuvres qui ne font pas mystère de leur raison d'être : rappeler que les peuples noirs ne sauraient être résumés aux clichés véhiculés par ceux qui les ont dominés durant des siècles.

Leur histoire comprend aussi et évidemment des épisodes individuels et collectifs grandioses. Le métis franco-béninois le réaffirme grâce à la magie du cinéma. Tout comme l'Afro-américain Ryan Coogler, dans Black Panther, l'avait fait au service d'une forme de restauration de l'imaginaire collectif à propos du continent africain et de sa diaspora.

Dans Ni chaînes Ni maîtres, Simon Moutaïrou revisite le destin d'êtres humains qui risquent tout au nom de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Comme il le montre dans son film, le propos traverse les siècles. La revendication est toujours prégnante chez les afrodescendants qui luttent encore contre une multitude de clichés et de préjugés. Les dernières campagnes législatives en France et le déferlement de racisme, qui les ont accompagnées, ainsi que les récentes sorties de Donald Trump sur les Haïtiens immigrés, mangeurs de chats et de chiens, ne laissent planer aucun doute sur le sujet.

L'affiche du film "Ni chaînes Ni maîtres" de Simon Moutaïrou. (CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / LES AUTRES FILMS / STUDIOCANAL / FRANCE 2 CINEMA)

La fiche

Genre : Drame

Cinéaste : Simon Moutaïrou

Distribution : Ibrahima Mbaye, Camille Cottin, Anna Diakhere Thiandoum, Benoît Magimel, Félix Lefebvre, Vassili Schneider, Lancelot Courcieras

Pays : France

Durée : 1h37

Sortie : 18 septembre 2024

Distributeur : Studio Canal



Synopsis : 1759. Isle de France (actuelle Île Maurice). Massamba et Mati, esclaves dans la plantation d'Eugène Larcenet, vivent dans la peur et le labeur. Lui rêve que sa fille soit affranchie, elle de quitter l'enfer vert de la canne à sucre. Une nuit, elle s'enfuit. Madame La Victoire, célèbre chasseuse d'esclaves, est engagée pour la traquer. Massamba n'a d'autre choix que de s'évader à son tour. Par cet acte, il devient un "marron", un fugitif qui rompt à jamais avec l'ordre établi.