"My Zoé", la nouvelle réussite de Julie Delpy réalisatrice, sur l'amour fou d'une mère pour sa fille

L'actrice-réalisatrice étonne une fois de plus sur un sujet inattendu et palpitant.

Huitième long métrage de Julie Delpy, My Zoé confirme, s’il le fallait, son talent devant et derrière la caméra. Autrice de son scénario, elle aborde le sujet de l’amour d’une mère pour sa fille sous un angle inédit. Encore faut-il en dire le moins possible, au risque de priver le spectateur des surprises que son film réserve. Une raison de plus pour le découvrir en salle mercredi 30 juin.

Anticipation

Divorcée, Isabelle est généticienne et vit avec un autre homme. Son ex-mari, James, la harcèle pour obtenir la garde de leur fille Zoé et lui rend la vie difficile. Quand une tragédie les frappe, Isabelle trouve une solution extrême pour reprendre son destin en main.

Il faut en dire le moins possible sur l’histoire pour savourer toute la progression, les tenants et aboutissants de My Zoé. Scénariste, Julie Delpy part d’une situation courante - un couple se déchire autour de la garde d’enfant -, pour verser dans un sujet d’anticipation. Mais c’est déjà trop en dire…

Couteau suisse

Actrice dans le rôle d’Isabelle, Julie Delpy est toute en intériorité, douceur et sobriété. Réalisatrice, elle observe sans être pour autant détachée des personnages. Elle parvient à l’équilibre subtil entre l’empathie et le regard extérieur. Isabelle nous touche par son calme tout scientifique (étant généticienne) qu’elle oppose à la véhémente passion de James (Richard Ermitage).

Julie Delpy, Sophia Ally et Richard Armitage dans "My Zoé" de Julie Delpy (2021). (STEPHAN RABOLD / ELECTRICK FILMS / TEMPETE SOUS LE CRANE:/ UGC IMAGES)

Réalisatrice, actrice, scénariste, compositrice, quand elle ne fait pas les costumes, Julie Delpy rappelle la pluridisciplinarité d'un Xavier Dolan, dans un autre style. Un véritable couteau suisse. Elle fait preuve d’un même talent, d’une même exigence d’auteur à chaque étape de sa création. L’approche originale de son sujet, son écriture et le ton de sa mise en scène ne ressemblent à nul autre. On fait nôtre My Zoé, œuvre des plus justes et des plus touchantes. Optimiste.

L'affiche de "My Zoé" de Julie Delpy (2021). (BAC FILMS)

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Julie Delpy

Acteurs : Julie Delpy, Richard Armitage, Daniel Brühl, Sophia Ally

Pays : France / Allemagne / Grande-Bretagne

Durée : 1h42

Sortie : 30 juin 2021

Distributeur : Bac Films

Synopsis : Après son divorce, Isabelle, généticienne, tente de reprendre sa vie en main. Elle tombe amoureuse et décide de relancer sa carrière. Mais son ex-mari, James a du mal à l'accepter et lui rend la vie dure dans la bataille qu'il mène pour obtenir la garde de leur fille Zoe. Une tragédie les frappe et la famille s'en trouve brisée. Isabelle décide alors de prendre le destin en main.