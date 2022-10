"Méduse" : drame trouble sur deux sœurs en quête d'amour dans un premier film

Vue dans Real Steel ou La Nuit du musée 2, de son père Shawn Levy, Sophie Levy met en scène son premier film à 23 ans avec Méduse qui sort mercredi 26 octobre. Elle y affirme une maturité précoce dans l’écriture, dans la direction d’acteurs et dans la mise en scène. Amour et haine bataillent dans un trio sous le feu des sentiments.

Du jour à la nuit

Romane partage avec sa sœur cadette hémiplégique, Clémence, leur grande maison familiale au milieu des bois, héritée de leurs parents. Accaparée par son travail, Romane perçoit qu’elle néglige de plus en plus sa sœur dont elle est la seule aide. Elle rentre un soir avec Guillaume, pompier professionnel, qui devient son amant. Il découvre Clémence et décide de se consacrer à réduire son handicap.

Film d’acteurs à dominante psychologique, Méduse joue aussi beaucoup de la maison de verre des deux sœurs. Sophie Levy fait penser à Roman Polanski, maître du huis clos (Cul de sac, Rosemary Baby, Carnage), dans sa manière de filmer l’espace, qu’elle traverse de mouvements fluides et discrets. C’est en Romane (référence à Roman Polanski ?), qui habite une maison transparente, lumineuse et confortable, que les ombres vont émerger, pour faire passer le film du jour à la nuit. Une nuit autant physique que psychologique.

Jalousie, haine et violence

Le montage (Sophie Levy est aussi monteuse) alterne les scènes montrant Clémence en business-woman, et celles où Clémence s'exerce avec Guillaume. Quand ils se retrouvent tous trois, l’aînée a un regard soupçonneux sur sa cadette, et développe une jalousie, embryon d’une haine qui va l’envahir jusqu’à la névrose.

Sophie Levy rythme son récit (encore une fois, on reconnaît la monteuse) dans un film qui élude les fioritures, va à l’essentiel tout en développant la psychologie des personnages. Elle est servie par Anamaria Vartolomei et Roxane Mesquida, raccords dans leur duo. En retrait, Arnaud Valois est l’objet de convoitise d’une femme paranoïaque, et d’une seconde qui trouve en lui une attention inédite. La montée dramatique minutieuse et l’interprétation ne sont pas les moindres atouts de Méduse, thriller intimiste, et premier film prometteur.

L'affiche de "Méduse" de Sophie Levy (2022). (WAYNA PITCH)

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Sophie Levy (II)

Acteurs : Anamaria Vartolomei, Roxane Mesquida, Arnaud Valois

Pays : France

Durée : 1h26

Sortie : 26 octobre 2022

Distributeur : Wayna Pitch

Synopsis : Romane rentre tard chez elle en compagnie de Guillaume dont elle tombe rapidement amoureuse. Le lendemain matin, Guillaume découvre une fille dans le salon. C'est Clémence, la sœur de Romane, restée hémiplégique et privée de la parole des suites d’un accident. Guillaume se sent alors investi d’une mission : redonner corps et vie à Clémence.