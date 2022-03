"Medusa", un thriller brésilien sur fond de fondamentalisme catholique

Sexe, féminité, meurtres et religion étaient déjà au cœur du premier film d’Anita Rocha da Silveira, Mate-Me Por Favor. Elle récidive avec Medusa qui sort ce mercredi 16 mars : un cocktail très latin, étant brésilienne, avec des clins d’œil à l’Italie dans une photographie expressionniste, dans le sillage des thrillers fantastiques de Mario Bava et Dario Argento.

Mariana/Bolsonaro

A Rio-de-Janeiro, Mariana, 21 ans, fervente catholique, pratique sa religion avec un prosélytisme agressif. Elle mène un gang de filles qui écume la nuit et lynche les femmes jugées immorales, délurées et déviantes. Mais à partir d’un "accident", le groupe commence à voir ses convictions se déliter.

Medusa est un étrange film nocturne, situé dans un Rio que l’on associe de coutume au soleil et au sable blond de Copacabana. Cette nuit serait-elle celle de la gouvernance Bolsonaro au Brésil ? Né catholique et baptisé selon le rituel évangélique (protestant) en 2016, le président d’extrême-droite s’est fait élire en flattant cet électorat conservateur, en insultant les femmes, les homosexuels et en éructant des propos racistes. C’est tout ce que stigmatise la réalisatrice Anita Rocha da Silveira dans le personnage de Mariana.

Fantastique, réaliste et politique

De ce point de vue, Medusa rappelle A Girl Walks Home Alone at Night (2015) de l’Iranienne Ana Lily Amirpour, où une femme en tchador vampirise la nuit les hommes, comme pour se venger du sort qu’ils réservent aux femmes en Iran. Les filles du gang brésilien, elles, commettent leurs exactions le visage recouvert d’un même masque blanc, inexpressif, anonyme, ce qui amplifie la peur pour leurs victimes. C’est aussi le symptôme de leur lâcheté dans l’exécution de leurs actes.

Une prise de conscience va s’effectuer en Mariana qui va voir ses congénères se retourner contre elle. Elle intervient toutefois un peu tard, après une certaine répétition de scènes semblables. Un déséquilibre qui fragilise le film, mais un déséquilibre mineur au regard de l’originalité du propos, et de son efficacité dans le cadre d’un fantastique réaliste, moderne et politique.

La fiche

Genre : Thriller

Réalisatrice : Anita Rocha da Silveira

Acteurs : Mari Oliveira, Lara Tremouroux, Joana Medeiros

Pays : Brésil

Durée : 2h07

Sortie : 16 mars 2022

Distributeur : Wayna Paitch Films



Synopsis : Brésil, aujourd’hui. Mariana, 21 ans, vit dans un monde où elle doit être une femme pieuse et parfaite. Pour résister à la tentation, elle s’attelle à contrôler tout et tout le monde. La nuit tombée, elle se réunit avec son gang de filles et, ensemble, cachées derrière des masques, elles chassent et lynchent celles qui ont dévié du droit chemin. Mais au sein du groupe, l’envie de crier devient chaque jour plus forte.