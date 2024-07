"MaXXXine", thriller urbain, sexy, violent et tiré au cordeau de Ti West

MaXXXine, plus qu'une suite au précédent film de Ti West, X, en est une déclinaison. Il reprend son personnage de Maxine (ou Pearl), star du porno tournant son premier film non érotique, persécutée par un tueur en série. On est en plein film de genre, à l'horreur graphique et gore, de la meilleure veine, sur les écrans mercredi 31 juillet.

Los Angeles, 1985 : porno star, Maxine Minx, s'apprête à jouer dans son premier film "normal". C'est sans compter sur un serial killer puritain qui grave des empreintes satanistes sur ses victimes sauvagement torturées et mutilées. Maxine est dans son viseur et ceux qui l'entourent sont ses proies.

Sulfureux à souhait, le pitch est bien servi par son réalisateur Ti West, auteur du scénario, dont le sujet recoupe ses films précédents. On y retrouve son actrice Mia Goth, de son film Pearl, qui en cosignait avec lui la réalisation. Le thème central du père se trouve d'ailleurs dans les deux métrages. Les trois "X" de MaXXXine renvoient au plus haut niveau d'avertissement du public sur la teneur en sexe et en violence d'un film, selon la censure. MaXXXine est interdit aux moins de 12 ans, le film précédent de Ti West (X) l'était aux moins de 16.

"Le Daliah noir" en référence

MaXXXine rassure sur la pérennité d'un cinéma fantastique adulte de qualité, ici traité sous un angle policier. L'enquête autour des meurtres empiète sur la vie et la profession de Maxine (Mia Goth), avec sa surveillance par la police, sa présence dans les studios, lieux des plus secrets de Hollywood, ce qui apporte une couleur exotique, un rien documentaire, au genre.

La toile de fond de la jeune femme rêvant de célébrité à Hollywood, tuée avec horreur, prend sa source dans l'histoire du "Daliah noir", patronyme d'Elizabeth Short, retrouvée coupée en deux dans un terrain vague de L.A. en 1947. L'actrice Maxine du film, en victime désignée du tueur, évoque les Veronica Lake, Lana Turner et Katharine Hepburn des années 1940. Ti West est visiblement amoureux de sa comédienne et de cinéma. Il joue avec talent des arcanes du film noir, ne filme pas pour la télévision, multipliant les échelles de plans dans un montage dynamique. Il réalise un thriller un tantinet dérangeant, comme quand le cinéma fantastique est au meilleur de sa forme.

La fiche

Genre : Thriller/Horreur

Réalisateur : Ti West

Acteurs : Mia Goth, Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Giancarlo Esposito, Lily Collins, Halsey, Kevin Bacon, Michelle Monaghan

Pays : États-Unis

Durée : 1h44

Sortie : 31 juillet 2024 (initialement prévue le 28 août)

Distributeur : Condor Distribution

Interdit aux moins de 12 ans

Synopsis : Los Angeles, dans les années 1980. Star de films pour adultes et aspirante actrice, Maxine Minx décroche enfin le rôle de ses rêves. Mais alors qu'un mystérieux tueur traque les starlettes de Hollywood, des indices sanglants menacent de dévoiler le sombre passé de Maxine.