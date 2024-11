"Louise Violet" : un beau portrait de femme croise l'école de la République en 1889, avec Alexandra Lamy et Grégory Gadebois

Louise Violet bénéficie d’un harmonieux trio : Alexandra Lamy emportée par un magnifique personnage, Grégory Gadebois en maire sous l’emprise de son charme, et le réalisateur Eric Besnard (Délicieux) très inspiré par son sujet, dont il a écrit le scénario.

Situé dans le Puy-de-Dôme au tournant des XIXe et XXe siècles, Louise Violet reconstitue une Belle Epoque en zone rurale alors qu'elle est le plus souvent évoquée à la ville. Un contre-pied qui vaut le coup d’œil, à partir du mercredi 6 novembre dans les salles.

Femme et communarde

Les films d’Éric Besnard privilégient les personnages plus que les intrigues, jusqu’à donner le nom de son personnage principal pour son nouveau film, Louise Violet. En 1889, date de l’action du film, la Commune de Paris est 18 ans derrière (1871) et Louise y a activement participé durant ses 72 jours, puis est obligée de quitter la capitale, étant institutrice nommée dans une bourgade rurale.

La citadine est fraîchement accueillie dans le village, les habitants voyant d’un mauvais œil confier leur projéniture à une femme, étrangère venue de la grand ville. Éric Besnard filme avec amour cette campagne française dont les habitants voient leurs habitudes bouleversées par l’école laïque, gratuite et obligatoire, instaurée par Jules Ferry en 1882-83 sous la IIIe République. Une révolution, d’autant plus quand elle est confiée à une femme.

Alexandra Lamy a rarement eu des rôles en costume d'époque - comme dans Lucky Luke - et jouer dans un film historique comme Louise Violet lui va le mieux du monde. Déterminée à mener à bien sa mission, et confrontée à des paysans méfiants, elle va mener campagne en valorisant les valeurs de modernité d’une éducation nouvellement instaurée, et d’un féminisme encore pas même balbutiant.

Le duo Alexandra Lamy-Grégory Gadebois fonctionne parfaitement dans une confrontation qui va progressivement s’éroder, le maire ne résistant pas au charme de cette femme séduisante et avant tout convaincue d’une mission nouvelle, d’autant plus difficile à mener qu’elle bouleverse une tradition culturelle et économique. Fiction historique, Louise Violet est loin d’être déconnectée du présent en valorisant la mission de l’Education nationale dans la France contemporaine en évoquant son passé, et la place de la femme dans la société française.

La fiche

Genre : Drame historique

Réalisateur : Eric Besnard

Acteurs : Alexandra Lamy, Grégory Gadebois, Jérôme Kircher, Jeremy Lopez, Patrick Pineau, Annie Mercier, Manon Maindivide

Pays : France / Belgique

Durée : 1h48

Sortie : Mercredi 6 novembre 2024